Знак МИД РФ "За взаимодействие" вручен главе филиала фонда Андрея Первозванного в Афинах

АФИНЫ, 16 мая. /Корр. ТАСС Денис Кабанов/. Посол России в Греции Андрей Маслов по поручению министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова вручил нагрудный знак МИД РФ "За взаимодействие" директору филиала Фонда Андрея Первозванного в Афинах Сергею Головину. Награда вручена "за активную общественную деятельность, направленную на продвижение культурных, гуманитарных и религиозных связей России и Греции".

"Мы чествуем Сергея Николаевича, который помимо того, что видный российский предприниматель, но и одновременно является руководителем афинского филиала фонда Андрея Первозванного, - отметил посол. - Важнейшей сферой деятельности Сергея Николаевича является общественная дипломатия".

"Как вы знаете, в начале нулевых годов в нашей стране возникла практика создания так называемых фондов - форумов диалога по линии гражданских обществ, - подчеркнул дипломат. - Такие форумы мы создали со странами, имеющими особое значение для нашей страны в силу культурных, духовных, исторических, экономических и других связей. И в значительной степени усилиями Сергея Николаевича такой форум был создан и здесь в наших двусторонних российско- греческих отношениях".

Маслов напомнил, что в прошлом году в рамках перекрестного года Россия-Греция в Афинах прошел уже четвертый по счету форум гражданских обществ двух стран, в котором приняли участие министры иностранных дел - Сергей Лавров и Никос Кодзиас. "Российско-греческий форум является прекрасным подспорьем для нашей официальной дипломатии, внешней политики, поскольку он предоставляет площадку для диалога для простых граждан, представителей самых разных профессий, которые собираются и обмениваются идеями", - указал посол. "Мне доставляет большое удовольствие по поручению министра вручить сегодня памятный знак Сергею Николаевичу Головину", - заключил он.

В ответной речи Сергей Головин выразил благодарность Министерству иностранных дел России, российскому посольству и лично Андрею Маслову. "Также хочу выразить благодарность за помощь и внимание к роли гражданских обществ, - отметил глава филиала. - Грецию и Россию связывают тысячи нитей отношений между двумя государствами и между православными народами двух стран. Эти отношения мало подвержены политической конъюнктуре, потому что в своей основе имеют общие для обоих православных народов векторные ценности, это отношение к семье, отношение к детям, отношение к родителям, отношение к своему историческому прошлому и сохранение православных ценностей".

Сергей Головин поделился планами на предстоящий год, среди которых 13-й по счету форум на Родосе "Диалог цивилизаций", две крупные конференции в Патрах, конференция по интернет безопасности с участием фирмы "Лаборатория Касперского. Также Фонд Андрея Первозванного намерен привезти на время в Грецию мощи Серафима Саровского.