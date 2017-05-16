Москалькова поражена условиями содержания Ярошенко в американской тюрьме

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова поражена тяжелыми условиями в американской тюрьме, где содержится гражданин России, летчик Константин Ярошенко.

"У меня была его жена на приеме. Мы говорим о недостатках в наших тюрьмах, но то, что рассказала она, не может уложиться (в голове - прим. ТАСС), что такое вообще возможно", - сказала Москалькова журналистам. "Один раз в неделю дается маленький кусочек курицы, все остальное - это каша, полное отсутствие витаминов. У него выпали все зубы, он превратился в старика", - сообщила омбудсмен со ссылкой на супругу Ярошенко, которая утверждает также, что в американских тюрьмах не предоставляются длительные свидания с осужденными.

Москалькова информировала о том, что "прорабатывает вопрос помилования (Ярошенко - прим. ТАСС) или перевода (в Россию - прим. ТАСС)".

Россиянин был приговорен в США 7 сентября 2011 года к 20 годам лишения свободы. В США он был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. Действовавшие под прикрытием американские агенты Федерального управления по борьбе с распространением наркотиков якобы уличили его в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина. Ярошенко отбывает заключение в тюрьме Форт-Дикс в штате Нью- Джерси.

Официальные представители российских властей и семья летчика неоднократно обращалась к США с просьбой выдать Ярошенко.