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Москалькова поражена условиями содержания Ярошенко в американской тюрьме

Общество
16 мая, 17:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, мая. /ТАСС

Уполномоченный по правам человека сообщила, что прорабатывает вопрос помилования либо перевода в РФ осужденного в США российского летчика

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МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова поражена тяжелыми условиями в американской тюрьме, где содержится гражданин России, летчик Константин Ярошенко.

"У меня была его жена на приеме. Мы говорим о недостатках в наших тюрьмах, но то, что рассказала она, не может уложиться (в голове - прим. ТАСС), что такое вообще возможно", - сказала Москалькова журналистам. "Один раз в неделю дается маленький кусочек курицы, все остальное - это каша, полное отсутствие витаминов. У него выпали все зубы, он превратился в старика", - сообщила омбудсмен со ссылкой на супругу Ярошенко, которая утверждает также, что в американских тюрьмах не предоставляются длительные свидания с осужденными.

Москалькова информировала о том, что "прорабатывает вопрос помилования (Ярошенко - прим. ТАСС) или перевода (в Россию - прим. ТАСС)".

Россиянин был приговорен в США 7 сентября 2011 года к 20 годам лишения свободы. В США он был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. Действовавшие под прикрытием американские агенты Федерального управления по борьбе с распространением наркотиков якобы уличили его в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина. Ярошенко отбывает заключение в тюрьме Форт-Дикс в штате Нью- Джерси.

Официальные представители российских властей и семья летчика неоднократно обращалась к США с просьбой выдать Ярошенко.

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Москалькова, Татьяна Николаевна
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