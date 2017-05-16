Отделение паллиативной помощи для детей официально открылось в Архангельске

АРХАНГЕЛЬСК, 16 мая. /ТАСС/. Отделение паллиативной медицинской помощи официально открыто в детской областной больнице Архангельска. Об этом сообщает пресс-служба обладминистрации.

"Его деятельность направлена на то, чтобы улучшить качество медицинской помощи и жизни детей с тяжёлыми заболеваниями и их семей, облегчить страдания юных пациентов. Сегодня в Архангельской области - около 600 таких детей", - говорится в сообщении.

Первых пациентов отделение стало принимать в апреле. В настоящее время в отделении находится шесть детей, которым нужен круглосуточный уход, в ближайшее время поступят еще трое. В отделении оборудовано десять индивидуальных комфортных палат совместного пребывания "Мать и дитя". Возможно пребывание ребенка без родителей в палате сестринского ухода.

Деньги на ремонт помещений в сумме 7,7 млн руб. были выделены из областного бюджета, на 2,5 млн в рамках совместного проекта регионального минздрава и больницы была закуплена аппаратура для респираторной поддержки.

За счет благотворительной помощи итальянского мецената Эннио Бордато были приобретены два аппарата искусственной вентиляции легких и оборудование для санации дыхательных путей и мониторинга жизненно важных функций ребенка.

Паллиативная помощь

Паллиативная медицинская помощь детям оказывается с целью улучшения качества жизни ребенка и членов его семьи, столкнувшихся с проблемами угрожающего жизни заболевания (острого, хронического, онкологического) с неблагополучным исходом для жизни и здоровья ребенка.

Первые паллиативные койки были открыты в областной детской больнице в 2014 году. Всего в 2014-16 годах было пролечено 58 пациентов из Архангельской области и Ненецкого автономного округа.