Цены на лекарства в РФ в апреле снизились на 0,5%

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МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Цены на медицинские препараты в России в апреле 2017 года снизились на 0,5%, сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова
"По результатам первых четырех месяцев у нас фактически нет роста цен - 0,2% (рост - прим. ТАСС). Причем в апреле цены снизились на полпроцента. Это касается и отечественных, и зарубежных препаратов, препаратов разного стоимостного сегмента", - сказала она в интервью программе "Вечер с Владимиром Соловьевым", показанном в эфире телеканала "Россия 1" на Дальний Восток.
Сковорцова отметила, что перед правительством РФ в настоящий момент стоит задача снизить разброс цен на лекарства "внутри одного региона и между регионами". "И наши проверки, и проверки Росздравнадзора и других контрольных органов свидетельствуют о том, что в регионах имеются нарушения при осуществлении госзакупок", - подчеркнула глава Минздрава.