Медведев направил приветствие участникам первой конференции ПМЮФ

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев направил приветствие участникам и гостям международной конференции "Конституционное правосудие: доктрина и практика", открывающей работу VII Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ). Текст приветственной телеграммы опубликован на сайте кабмина.

"Ваша встреча собрала руководителей органов конституционного контроля, а также представителей международных организаций, ученых и экспертов практически со всех континентов. Уверен, что, несмотря на различия правовых культур и традиций, всех вас объединяет безусловная приверженность идеалам верховенства закона, твердое стремление к торжеству великой миссии права - быть гарантией справедливости. Ведь главной конституционной ценностью, которую вы храните, является Человек, его права и свободы", - сказал Медведев.

Премьер подчеркнул, что конституционные суды обладают уникальной компетенцией. "Вы вносите стабильность, справедливость и гуманизм в нашу жизнь, защищая ее от новых глобальных вызовов и угроз проверенными временем фундаментальными правовыми инструментами", - отметил он.

Медведев пожелал участникам и гостям конференции плодотворной работы, интересных дискуссий и всего самого доброго.

Седьмой Петербургский международный юридический форум проходит в Санкт-Петербурге с 16 по 20 мая. Свое участие в форуме подтвердили делегаты 79 стран. Всего в этом году ожидается участие свыше 3500 гостей, в том числе иностранных делегаций, возглавляемых министрами юстиции, главами конституционных судов, руководителями профильных международных ассоциаций. Международная конференция "Конституционное правосудие: доктрина и практика" открывает сегодня рабочую программу форума.