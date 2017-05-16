Единороссы предложат меры для трудоустройства молодых специалистов по специальности

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Единороссы на заседании Бюро Высшего совета партии определили ряд ключевых тем в работе с молодежью и в том числе заявили о разработке мер по созданию условий для трудоустройства молодых специалистов по специальности. Об этом сообщил по итогам заседания председатель Высшего совета "Единой России" Борис Грызлов.

"Первое и самое основное: молодежь сегодня начинает играть все большую роль во внутренней политике многих стран мира", - приводит слова политика пресс-служба единороссов. Он обратил внимание, что эта тенденция заметна на примере недавно прошедших выборов в европейских странах. "Мы не можем оставаться в стороне от современных политических тенденций", - уверен Грызлов.

"Кроме того, сегодня существует много примеров, в том числе негативных, использования молодежи в качестве движущей силы, в качестве "почвы" для укоренения протестных явлений, националистических и фашистских идей", - продолжил глава Высшего совета "Единой России", отметив, что наиболее ярко и показательно это проявилось на Украине. По словам Грызлова, "партия должна разработать ряд мер, которые способствовали бы созданию условий для молодых специалистов для их трудоустройства по специальности". "Например, сегодня было озвучено предложение о том, чтобы разрешить включать расходы на учебно-производственные комбинаты, которые сейчас начинают называть "корпоративными университетами", в себестоимость выпускаемой предприятием продукции", - рассказал он.

"Мы также обсудили ряд новых интересных идей, например, создание праздника при получении паспорта 14-летними гражданами", - сообщил представитель руководства единороссов. По его мнению, это было бы правильно, потому что сейчас паспорт "получается в техническом порядке".

Еще одна интересная тема связана с Арктикой, сказал Грызлов. "В советское время осваивали целину, строили БАМ, это были комсомольско-молодежные стройки, - напомнил он. - Сегодня была высказана идея, что молодежь может активнее принимать участие в освоении арктических территорий". Сейчас это очень важное для страны направление, ведь Арктика - это не только Северный морской путь, это также добыча углеводородов, строительство новых портов, отметил политик.