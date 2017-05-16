На форуме "Великие реки" в Нижнем Новгороде дан старт "Климатической неделе"

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 мая. /ТАСС/. Первая общероссийская Климатическая неделя стартовала 16 мая на международном научно-промышленном форуме "Великие реки" в Нижнем Новгороде. Старт проекту в рамках Года экологии в России дал советник президента РФ и специальный представитель президента РФ по вопросам климата Александр Бердицкий.
"В этом году форум проходит под эгидой Года экологии в России. Это означает, что внимание государства, общественности и бизнес сообщества максимально сконцентрировано на решении экологических проблем, среди которых одно из важнейших мест занимают рациональное использование водных ресурсов, снижение антропогенного воздействия на водные объекты и сохранение уникальных водных экосистем", - сказал Бердицкий в ходе пленарного заседания форума.
По его словам, качество и доступность водных ресурсов оказывает огромное влияние на продовольственную безопасность, социально-экономическое развитие регионов.
Как отметил Бердицкий, ежегодно 15 мая почти в 100 странах мира отмечается неофициальный праздник - Международный день климата. В России этот праздник трансформировался в Общероссийскую неделю климата, которая будет проходить в регионах с 15 мая по 15 июня.
"Климатическая неделя проводится в нашей стране первый раз. В связи с большим количеством участников и мероприятий она пройдет по скользящему графику в период с 15 мая по 15 июня. Основная цель Климатической недели - широкое информирование общественности о климатической деятельности в России и привлечение внимания к проблеме глобального изменения климата", - сообщил советник президента РФ по вопросам климата.
В программу Климатической недели вошло более 400 мероприятий во многих городах России, часть из них будет с международным участием.
"Основная часть программы - познавательная: вузы организуют лекции, викторины, познавательные мероприятия для школьников, студентов, пройдет цикл образовательных и просветительных мероприятий. На федеральном уровне пройдут семинары и круглые столы, которые организуют министерства и ведомства РФ", - уточнил Бердицкий.
По его словам, Министерство энергетики РФ организует проведение круглого стола "Опыт оценки и управление выбросами парниковых газов в России".
Бердицкий отметил, что большая часть региональных мероприятий в рамках Климатической недели будет посвящена восстановлению лесов. "Это крайне важное направление для экологического состояния территорий, для климата, учитывая площади и особенности российских лесов", - отметил советник по вопросам климата.
Международный научно-промышленный форум "Великие реки (экологическая, гидрометеорологическая, энергетическая безопасность)" (Innovation for Cool Earth Forum, ICEF) открылся 16 мая в Нижнем Новгороде. В рамках экспозиционной части 105 ведущих научных и промышленных предприятий, компаний малого и среднего бизнеса из 15 регионов России представят прогрессивные водные технологии и оборудование, инновации в энергетике и электротехнике, жилищно- коммунальном хозяйстве и транспорте.
Форум проходит в Нижнем Новгороде в 19 раз. Организаторами мероприятия выступают специализированные организации ООН, ЮНЕСКО, Росгидромет, Росводресурсы, Рослесхоз, Росприроднадзор.