Литва стала самой пьющей страной мира по версии ВОЗ

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МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Литва оказалась мировым лидером по потреблению алкоголя. Об этом, как сообщил новостной интернет-портал Delfi, заявил представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Гауден Галеа.
Согласно исследованию, в 2016 году жители страны выпили в среднем по 16 литров алкоголя. "Это, по последним подсчетам, делает ее (Литву - прим. ТАСС) крупнейшей пьяницей в Европе, а также самой пьющей страной в мире", - приводит Delfi слова Галеа.
Второе и третье места рейтинга заняли Белоруссия и Латвия, где один житель употребил в среднем по 15 и 13 литров алкоголя, соответственно. Россия разделила с Польшей четвертое место - граждане этих стран выпивали в среднем по 12 литров алкоголя в год, сообщает портал.