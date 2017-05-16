ТАСС в СКФО будет проводить больше мероприятий

ПЯТИГОРСК, 16 мая. /ТАСС/. Информационное агентство России ТАСС планирует развивать деятельность в СКФО, прежде всего, путем расширения проводимых мероприятий. Об этом рассказала в Пятигорске на заседании Правления Ассоциации СМИ Северного Кавказа в Полпредстве СКФО директор недавно созданного Регионального информационного центра (РИЦ) ТАСС в СКФО Оксана Пономарева.

"Мы намерены расширять работу именно в плане проведения большего количества бизнес-конференций, выставок, конкурсов, обучения журналистов и работников пресс-служб. Большим шагом станет запланированное вскоре открытие нашего пресс-центра в Кавказских Минеральных Водах - там будут постоянно проводиться пресс-конференции с наиболее интересными людьми региона, телемосты", - рассказала она.

По ее словам, за прошлый год ТАСС провел в регионе около десятка крупных мероприятий, направленных на укрепление позитивного имиджа Северного Кавказа на федеральном уровне. "В их числе - развитие сайта "Это Кавказ", мастер-классы для местных журналистов, бизнес-конференция "Инвестируй в Кавказ!", - отметила Пономарева.

По ее словам, РИЦ уже наладил работу с коллегами и властями региона. "Договорились о сотрудничестве с крупнейшими СМИ Северного Кавказа, активно расширяем взаимодействие с аппаратом Полпредства в СКФО", - сообщила она.

Взаимодействие с Полпредством в СКФО

Полномочный представитель Президента РФ в СКФО Олег Белавенцев отметил, что с расширением деятельности в регионе такой мощной информационной структуры, как ТАСС, освещение жизни Северного Кавказа на федеральном уровне станет еще более полным и объективным. "Мы заинтересованы, чтобы СМИ имели достоверную информацию и не прибегали к сомнительным источникам или домыслам, которые ее искажают. Со своей стороны, хочу подчеркнуть: мы по-прежнему открыты для взаимодействия", - подчеркнул полпред.

О региональном центре

Как сообщал ТАСС 4 апреля, Региональный информационный центр (РИЦ) Информационного агентства России ТАСС начал свою работу в Пятигорске. На базе РИЦ в перспективе будет открыт современный мультимедийный пресс-центр, техническое оснащение которого позволит проводить мероприятия различного формата и уровня сложности. Подразделение в Пятигорске станет еще одним звеном российской сети РИЦ, в которую входят филиалы в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске и Владикавказе.

Последние годы ТАСС активно расширяет присутствие в СКФО. В частности, в 2015 году был открыт уникальный для российского медиарынка комплексный мультимедийный информационно-познавательный портал "Это Кавказ", охватывающий все семь регионов СКФО: Дагестан, Чечню, Ингушетию, Кабардино-Балкарию, Карачаево-Черкесию, Северную Осетию и Ставропольский край. Ресурс рассказывает о национальном колорите республик, людях, традициях, туристических маршрутах и многом другом.