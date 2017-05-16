Участники форума "Великие реки" обеспокоены экологией Волги

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 мая. /ТАСС/. Волга является наиболее загрязненным водным объектом России, при этом в ее бассейне расположена половина сельскохозяйственного потенциала страны. Кроме того, вдоль Волги расположено почти 40% всего промышленного производства РФ, из-за чего на бассейн реки приходится порядка 40% случаев экстремально высокого и высокого загрязнения воздуха. Об этом рассказали участники Международного научно-промышленного форума "Великие реки" в ходе пленарного заседания.

Проблемы Волжского бассейна

На территории Волжского бассейна расположены 39 регионов РФ, в которых сосредоточена почти половина всего населения страны. Здесь расположены основные сельскохозяйственные и промышленные предприятия, от чего нагрузка на водные ресурсы выше, чем на водные ресурсы в среднем по стране.

"Волжский бассейн - это, безусловно, самый большой проблемный вопрос, связанный с загрязнением реки Волги. Эта проблема является актуальной практически для половины субъектов РФ, поскольку бассейн реки Волга является крупнейшим в Европейской части, на его территории полностью или частично расположены 39 субъектов и 50% сельскохозяйственного потенциала страны", - отметил член Общественной палаты РФ, вице-президент Общероссийской общественной организации "Общество биотехнологов России им. Ю. А. Овчинникова" Сергей Чернин.

Он сообщил, что "бассейн Волги, по имеющимся данным, загрязняют 2,4 - 3,4 тысячи затонувших и брошенных плавсредств, в том числе нефтеналивные, пассажирские и грузовые суда. Наиболее критическая ситуация, по данным экспертов, сложилась в Астрахани - там насчитывается более 800 таких судов". "Они представляют реальную опасность для экологии Волги и ее притоков, поскольку содержат большое количество остатков топлива, которые вымываются течением. Некоторые суда затонули с остатками ядохимикатов, которые со временем попадают в бассейн реки Волга", - рассказал член Общественной палаты РФ.

Пути решения

В апреле текущего года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что для улучшения экологической ситуации на Волге потребуется порядка 200 млрд рублей. Он сообщил, что правительство РФ в ближайшие полтора - два месяца подготовит проект закона об оздоровлении реки. Ожидается, что в результате реализации проекта "Оздоровление Волги", которая вместе с бассейном занимает территорию, равную 13% площади Европы, на 4,5 кубических км будет сокращен объем загрязненных сточных вод, будут ликвидированы объекты накопленного вреда окружающей среде.

По словам ректора Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета (ННГАСУ) и научного руководителя Международного научного конгресса форума Андрея Лапшина, "этот проект созвучен с тем, который уже реализовывали с 1997 по 2001 годы". "В программе принимали участие 39 субъектов РФ, находящихся в Волжском бассейне. Был накоплен богатый фактический материал, разработана общая характеристика бассейна реки Волга, разработаны меры устойчивого развития Волжского бассейна", - пояснил Лапшин.

Он отметил, что тогда многие инициативы, которые были предложены в рамках этой программы, не нашли своей реализации. "Сегодня есть уникальная возможность использовать тот фундамент, который был заложен при участии десятков ученых. С учетом тех документов, которые приняты в последнее время, в ближайшие два - три месяца нам необходимо вернуться к той программе, которую мы предлагали, к реализации тех мероприятий", - заявил ректор архитектурно-строительного университета.

Привлечение внимания общественности

По словам участников форума, чтобы решить проблемы водных ресурсов страны, для начала необходимо привлечь внимание общественности, государства и бизнес-сообщества к сложным вопросам основных водных экосистем России.

"В этом году форум проходит в рамках Года экологии в России. Это означает, что внимание максимально сконцентрировано на решении экологических проблем, среди которых одно из важнейших мест занимает рациональное использование водных ресурсов, снижение антропогенного воздействия на водные объекты и сохранение уникальных водных экосистем", - сказал советник президента РФ и спецпредставитель президента РФ по вопросам климата Александр Бердицкий.

Он сообщил, что популярный почти в 100 странах мира неофициальный праздник - Международный день климата - в России в этом году модифицировался в Общероссийскую неделю климата. "Климатическая неделя" проводится в нашей стране в первый раз. В связи с большим количеством участников и мероприятий она пройдет по скользящему графику в период с 15 мая по 15 июня. Основная цель - широкое информирование общественности о климатической деятельности в России и привлечение внимания к проблеме глобального изменения климата", - рассказал Бердицкий.

Ректор ННГАСУ отметил, что "с самого раннего детства нужно создавать условия, которые позволяли бы нашей молодежи соприкоснуться с красотой природы, но и осознать всю ее хрупкость. Конечно, такие площадки должны носить некий интерактивный характер".

О форуме

Международный научно-промышленный форум "Великие реки (экологическая, гидрометеорологическая, энергетическая безопасность)" (Innovation for Cool Earth Forum, ICEF) открылся 16 мая в Нижнем Новгороде. В рамках экспозиционной части 105 ведущих научных и промышленных предприятий, компаний малого и среднего бизнеса из 15 регионов России представят прогрессивные водные технологии и оборудование, инновации в энергетике и электротехнике, жилищно- коммунальном хозяйстве и транспорте.