Медведев выступит на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выступит на пленарном заседании VII Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ). Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Глава правительства находится в северной столице с двухдневной рабочей поездкой, накануне он посетил Невский завод, где провел заседание правительственной комиссии по импортозамещению. Программа ПМЮФ также открылась 16 мая проведением международной конференции Конституционного суда РФ.

"17 мая Дмитрий Медведев примет участие в VII Петербургском международном юридическом форуме и выступит на пленарном заседании "Право в глобальном контексте", - говорится в сообщении пресс-службы правительства. Основными темами ПМЮФ в этом году станут, в частности, антимонопольное законодательство, финансовая и инвестиционная политика, российско-азиатское сотрудничество, а также регулирование рынка культурных ценностей.

Медведев регулярно выступает на Петербургском международном юридическом форуме, который был учрежден в 2011 году и является крупнейшей площадкой для диалога политиков, юристов, экономистов и ученых, представляющих основные экономические и правовые системы. На форум в этом году зарегистрировались более 3,5 тыс. участников из почти 80 стран, среди которых - руководители Венецианской комиссии Совета Европы, Гаагской конференции по международному частному праву, Управления ООН по наркотикам и преступности, Комиссии ООН по праву международной торговли, Международного института унификации частного права, Европейской комиссии по эффективности правосудия, Комитета ООН по экономическим, социальным и культурным правам, Международной ассоциации социального обеспечения. В работе форума примет также участие, в частности, глава Национального совета (нижней палаты парламента) Швейцарии Юрг Шталь, который накануне в беседе с журналистами заявил о намерении обсудить с Медведевым актуальные вопросы сотрудничества. В пресс-службе кабмина РФ, в свою очередь, отметили, что отдельных встреч у премьера не запланировано, но контакты на полях форума возможны.

Работа VII ПМЮФ продлится до 20 мая.