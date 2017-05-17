Заксобрание Петербурга рассмотрит вопрос о референдуме по Исаакиевскому собору

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая. /ТАСС/. Законодательное собрание Петербурга в среду рассмотрит вопрос о проведении референдума по поводу передачи Исаакиевского собора в пользование Русской православной церкви (РПЦ). В повестку заседания внесен проект постановления городского парламента против проведения плебисцита из-за несоответствия закону предложенного инициативной группой вопроса о статусе Исаакия и других знаковых петербургских храмов.

"Признать не отвечающим требованиям статьи 12 федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ" и статье 5 закона "О референдуме Санкт-Петербурга" предлагаемый для вынесения на референдум вопрос", - говорится в тексте документа.

История вопроса

Избирком Петербурга 28 марта со второй попытки подтвердил соответствие законодательству документов инициативной группы по проведению плебисцита. На референдум предполагается вынести следующий вопрос: "Согласны ли вы с тем, что относящиеся к памятникам истории и культуры федерального значения и находящиеся в собственности Санкт- Петербурга здания: собор Исаакия Далматского (Исаакиевский собор - прим. ТАСС), собор Воскресения Христова (более известный как Храм Спаса на Крови), собор имени апостолов Петра и Павла (Петропавловский) должны быть закреплены на праве оперативного управления за государственными музеями при обеспечении возможности проведения в них религиозных обрядов и церемоний?"

В апреле и в начале мая депутаты Заксобрания Петербурга отказались включать в повестку двух заседаний вопрос о референдуме, который пытались внести "с голоса" парламентарии, выступающие против передачи собора РПЦ. В инициативную группу по проведению референдума, кроме депутатов, которые провели несколько митингов за сохранение музейного статуса Исаакия, вошли представители общественных организаций и политических партий.

В январе губернатор Георгий Полтавченко подтвердил, что 30 декабря 2016 года было отдано распоряжение о передаче собора в пользование Московскому патриархату РПЦ на основании принятого в 2010 году ФЗ "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения". Тем не менее по состоянию на 15 мая заявка о передаче собора в пользование РПЦ в правительство Санкт-Петербурга все еще не поступила.

Здание Исаакиевского собора находится в собственности Петербурга, но под охраной на федеральном уровне и входит в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.