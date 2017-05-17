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Патриарх Кирилл призвал воспрепятствовать дискриминации православных на Украине

Общество
17 мая, 1:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, мая. /ТАСС

В призыве к лидерам "нормандской четверки" говорится, что притеснения православных могут возникнуть при принятии Радой законопроектов, которые поставят деятельность церкви под контроль государства

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к лидерам стран "нормандской четверки" с призывом воспрепятствовать дискриминации православных на Украине, которая может возникнуть при принятии в Раде законопроектов, направленных на наделение государства контролем над церковью. Об этом сообщает пресс-служба Московского патриархата.

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"Принятие законопроектов поставит под угрозу конституционные права миллионов украинских верующих, способно вызвать волну насилия и новых захватов храмов, обострить гражданский конфликт на Украине, переведя его в религиозную плоскость", - приводит пресс-служба выдержки из обращения Патриарха.

Более того, антицерковная инициатива Рады может осложнить реализацию Минских соглашений, считает глава РПЦ.

Помимо руководителей государств "нормандской четверки",а обращение направлено предстоятелям православных церквей, главе Римско-католической церкви Папе Римскому Франциску, генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и генеральному секретарю Всемирного совета церквей Олаву Фюксе Твейту.

Ранее сообщалось, что Верховная рада Украины внесет на рассмотрение законопроекты, которые поставят деятельность церкви под контроль государства а Украинскую православную церковь (УПЦ) "оторвут" от Московского патриархата.

Более 300 тысяч украинцев подписались под требованием не допустить принятия в Раде упомянутых законопроектов.

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