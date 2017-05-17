Патриарх Кирилл призвал воспрепятствовать дискриминации православных на Украине

Тренер Хартли доволен опытом работы в сборной Латвии по хоккеюСпорт 17 мая, 1:39
Патриарх Кирилл призвал воспрепятствовать дискриминации православных на УкраинеОбщество 17 мая, 1:36
"Известия": ЛНР в ближайшее время сможет выдавать до 400 паспортов в суткиМеждународная панорама 17 мая, 1:25
Игрок: тренер латвийцев Хартли хорошо подготовил команду к ЧМ по хоккеюСпорт 17 мая, 1:21
Федун: золотые медали будут вручены футболистам "Спартака" в середине июняСпорт 17 мая, 1:10
Тренер: немецким хоккеистам повезло в серии буллитов с командой Латвии в матче ЧМСпорт 17 мая, 0:59
Хоккеист Даугавиньш заявил, что сборной Латвии не стыдно возвращаться домой после ЧМСпорт 17 мая, 0:53
Латвийский хоккеист Мерзликин извинился за сказанное им о России и МосквеСпорт 17 мая, 0:46
NYT: Трамп просил экс-директора ФБР прекратить расследование в отношении ФлиннаМеждународная панорама 17 мая, 0:44
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к лидерам стран "нормандской четверки" с призывом воспрепятствовать дискриминации православных на Украине, которая может возникнуть при принятии в Раде законопроектов, направленных на наделение государства контролем над церковью. Об этом сообщает пресс-служба Московского патриархата.
"Принятие законопроектов поставит под угрозу конституционные права миллионов украинских верующих, способно вызвать волну насилия и новых захватов храмов, обострить гражданский конфликт на Украине, переведя его в религиозную плоскость", - приводит пресс-служба выдержки из обращения Патриарха.
Более того, антицерковная инициатива Рады может осложнить реализацию Минских соглашений, считает глава РПЦ.
Помимо руководителей государств "нормандской четверки",а обращение направлено предстоятелям православных церквей, главе Римско-католической церкви Папе Римскому Франциску, генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и генеральному секретарю Всемирного совета церквей Олаву Фюксе Твейту.
Ранее сообщалось, что Верховная рада Украины внесет на рассмотрение законопроекты, которые поставят деятельность церкви под контроль государства а Украинскую православную церковь (УПЦ) "оторвут" от Московского патриархата.
Более 300 тысяч украинцев подписались под требованием не допустить принятия в Раде упомянутых законопроектов.