СМИ: первый президент Украины Кравчук перенес сложную операцию на сердце

На аукционе Sotheby's в Женеве за $57 млн проданы серьги, ставшие самыми дорогими в миреОбщество 17 мая, 3:13
"Известия": препараты от инфаркта и инсульта начнут производить в РоссииОбщество 17 мая, 2:51
Плохой лед и "Золушка" из Латвии: на ЧМ по хоккею завершился групповой этапСпорт 17 мая, 2:18
"Известия": число жалоб на коллекторов в ФССП продолжает растиОбщество 17 мая, 2:05
"Известия": глава ЛНР допустил возвращение республики в состав УкраиныМеждународная панорама 17 мая, 2:00
СМИ: первый президент Украины Кравчук перенес сложную операцию на сердцеОбщество 17 мая, 1:58
Исследование: более 90% эфира CNN посвящено критике ТрампаМеждународная панорама 17 мая, 1:48
Игрок: немецкие хоккеисты способны обыграть канадцев в четвертьфинале ЧМСпорт 17 мая, 1:47
Тренер Хартли доволен опытом работы в сборной Латвии по хоккеюСпорт 17 мая, 1:39
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Первый президент Украины Леонид Кравчук был госпитализирован во вторник в предынфарктном состоянии в одну из киевских больниц, где ему сделана сложная операция на сердце. Сейчас 83-летний политик чувствует себя нормально, сообщает украинское издание "Гордон" со ссылкой на источник в окружении Кравчука.
"При поступлении было предынфарктное состояние. Открыли три коронарные артерии. Сейчас все хорошо, он уже в палате", - отметил источник. По его словам, операция проводилась в Институте сердца Минздрава Украины в Киеве.
Кравчуку было проведено стентирование - установка специального каркаса внутри сосуда, обеспечивающего его расширение на пораженном участке. Всего экс-главе Украины было установлено четыре стента.
Кравчук возглавлял Украину с 1991 по 1994 годы. 8 декабря 1991 года Кравчук в качестве президента Украины поставил подпись под Беловежскими соглашениями, означавшими ликвидацию СССР.