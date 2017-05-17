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СМИ: первый президент Украины Кравчук перенес сложную операцию на сердце

Общество
17 мая, 1:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, мая. /ТАСС

Сейчас 83-летний политик чувствует себя нормально, операция проводилась в Институте сердца Минздрава Украины в Киеве

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Первый президент Украины Леонид Кравчук

Первый президент Украины Леонид Кравчук

© AP Photo/Sergei Chuzavkov, архив

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Первый президент Украины Леонид Кравчук был госпитализирован во вторник в предынфарктном состоянии в одну из киевских больниц, где ему сделана сложная операция на сердце. Сейчас 83-летний политик чувствует себя нормально, сообщает украинское издание "Гордон" со ссылкой на источник в окружении Кравчука.

"При поступлении было предынфарктное состояние. Открыли три коронарные артерии. Сейчас все хорошо, он уже в палате", - отметил источник. По его словам, операция проводилась в Институте сердца Минздрава Украины в Киеве.

Кравчуку было проведено стентирование - установка специального каркаса внутри сосуда, обеспечивающего его расширение на пораженном участке. Всего экс-главе Украины было установлено четыре стента.

Кравчук возглавлял Украину с 1991 по 1994 годы. 8 декабря 1991 года Кравчук в качестве президента Украины поставил подпись под Беловежскими соглашениями, означавшими ликвидацию СССР.

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