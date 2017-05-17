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"Известия": препараты от инфаркта и инсульта начнут производить в России

Общество
17 мая, 2:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, мая. /ТАСС

По словам замглавы Минпромторга РФ Сергея Цыба, власти страны нацелены на то, чтобы фармкомпании создавали не только готовые лекарственные формы, но и могли инвестировать в разработку своих препаратов

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© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Препараты для лечения инфаркта и инсульта могут начать производить на территории России. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на заявление замглавы Минпромторга РФ Сергея Цыба.

"Мы нацелены на то, чтобы фармкомпании создавали не только готовые лекарственные формы, но и могли инвестировать в разработку своих препаратов", - сообщил представитель ведомства на Российском фармацевтическом форуме.

Цыб также отметил, что российское производство лекарственных средств в 2016 году увеличилось на 4% - до 28% от общего объема препаратов. Доля препаратов для лечения туберкулеза выросла на 25% - до 74%.

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