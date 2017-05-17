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На аукционе Sotheby's в Женеве за $57 млн проданы серьги, ставшие самыми дорогими в мире

Общество
17 мая, 3:13 UTC+3 ЖЕНЕВА /Корр. ТАСС, Константин Прибытков

Два редких бриллианта составляли два разных лота и были проданы по отдельности. Однако известно, что приобрел их один покупатель из Азии

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© AP Photo/Kirsty Wigglesworth

ЖЕНЕВА, 17 мая. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Серьги из двух редких бриллиантов - розового и голубого, были проданы во вторник вечером на торгах в Женеве за рекордно высокую сумму - более $57 млн. Об этом сообщил аукционный дом Sotheby's, где подчеркнули, что эта пара сережек - "самая значительная из когда-либо выставлявшихся на аукцион".

Бриллианты составляли два разных лота и были проданы по отдельности. Однако известно, что приобрел их один покупатель, и что живет он в Азии.

Один из бриллиантов - "Аполлон голубой" (The Apollo Blue) - ушел за $42 млн 87 тыс. 302. Он весит 14,54 карата и относится к высшей категории чистоты - "без внутренних и внешних дефектов". Его физический тип IIb настолько редкий, что к нему принадлежат всего до 0,5% добываемых в мире ювелирных алмазов. Его уникальность заключается еще и в том, что в мире можно встретить всего 0,1% натуральных алмазов голубого цвета. Эксперты оценивали его в $38 - $50 млн.

Второй бриллиант - "Артемида Розовая" (The Artemis Pink) был продан за $15 млн 338 тыс. 176. Драгоценный камень весом в 16 каратов обладает не столь высокой чистотой, так как имеет очень мелкие включения. Его физический тип IIa также редкий - к нему относятся около 2% добываемых алмазов. Именно поэтому стоимость этого бриллианта почти в три раза ниже, чем "Аполлона голубого". До аукциона его оценивали в $12,5-18 млн.

Как заявил в преддверии торгов председатель международного ювелирного отделения аукционного дома Дэвид Беннетт, "эти восхитительные цветные бриллианты чрезвычайно редки, и каждый из них - восхитительный камень сам по себе. Когда они вместе, то от них просто захватывает дух". По его словам, из-за уникальности и красоты бриллианты были названы в честь греческих богов. "Мы назвали их в честь Аполлона и Артемиды, близнецов, которые обладали огромной силой и красотой, и которые были среди самых почитаемых богов Древней Греции", - резюмировал Беннетт.

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