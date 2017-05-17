Кабмин РФ утвердил критерии для университетов, которые смогут присуждать ученые степени

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило положение о формировании перечня университетов и научных организаций, которые получат право самостоятельно присуждать ученые степени. Текст постановления опубликован в среду на сайте кабмина.

"В соответствии с установленными критериями правом самостоятельно присуждать ученые степени смогут воспользоваться около 45 образовательных организаций высшего образования и около 20 научных организаций", - говорится в сопроводительных документах.

Организации и высшие учебные заведения должны соответствовать, в частности, следующим критериям: наличие одного или более диссертационных советов, не более 1% отмены вышестоящим органом решений диссертационных советов за последние три года, выделение не менее 1 млн рублей на научные исследования, наличие как минимум 20% магистрантов и аспирантов от общего числа обучающихся в университете.