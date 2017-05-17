Кабмин РФ утвердил критерии для университетов, которые смогут присуждать ученые степени

"Голден Стэйт" разгромил "Сан-Антонио" и удвоил преимущество в серии плей-офф НБАСпорт 17 мая, 6:40
Bloomberg: Apple планирует выпустить в июне три новые модели ноутбуковЭкономика и бизнес 17 мая, 6:22
Местами небольшой дождь и до 13 градусов тепла ожидаются в Московском регионеМосква 17 мая, 6:19
"Нэшвилл" обыграл "Анахайм" и вышел вперед в серии полуфинала плей-офф НХЛСпорт 17 мая, 5:57
СМИ: Маккейн сравнил ситуацию в администрации Трампа с Уотергейтским скандаломМеждународная панорама 17 мая, 5:19
Народный банк Китая укрепил юань до максимума за три месяца - 6,8635 за долларЭкономика и бизнес 17 мая, 4:59
CBS: ФБР обнаружило вмешательство в расследование по РоссииМеждународная панорама 17 мая, 4:57
Глава WTA не согласен с решением о невыдаче Шараповой приглашения на Roland GarrosСпорт 17 мая, 4:42
Количество жертв взрыва газа в волгоградском доме возросло до четырех человекПроисшествия 17 мая, 4:12
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило положение о формировании перечня университетов и научных организаций, которые получат право самостоятельно присуждать ученые степени. Текст постановления опубликован в среду на сайте кабмина.
"В соответствии с установленными критериями правом самостоятельно присуждать ученые степени смогут воспользоваться около 45 образовательных организаций высшего образования и около 20 научных организаций", - говорится в сопроводительных документах.
Организации и высшие учебные заведения должны соответствовать, в частности, следующим критериям: наличие одного или более диссертационных советов, не более 1% отмены вышестоящим органом решений диссертационных советов за последние три года, выделение не менее 1 млн рублей на научные исследования, наличие как минимум 20% магистрантов и аспирантов от общего числа обучающихся в университете.