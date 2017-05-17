На юго-востоке Москвы норма сероводорода была превышена в 51 раз

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Автоматическая станция Мосэкомониторинга зафиксировала минувшей ночью выброс сероводорода в районе Капотня на юго-востоке Москвы, норма содержания была превыше в 51 раз.

"Норма была превышена в 51,4 раз в 01:00 мск", - отмечается в данных станции.

Затем предельно допустимая концентрация снизилась и к 6:00 мск уровень сероводорода превышал норму в 2,9 раза.