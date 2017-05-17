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Госдума почтила минутой молчания память депутата ЛДПР Василия Тарасюка

Общество
17 мая, 10:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, мая. /ТАСС

Депутат от ЛДПР Василий Тарасюк скончался 10 мая на 69-м году жизни

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МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Госдума в начале пленарного заседания почтила минутой молчания память ушедшего из жизни 10 мая депутата от ЛДПР Василия Тарасюка.

"Во время отпуска из жизни ушел наш коллега, товарищ, депутат Госдумы Тарасюк Василий Михайлович. Вы его знаете с 2003 года. Добрый, отзывчивый человек. Давайте почтим его память", - заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Тарасюк скончался 10 мая на 69-м году жизни. В пресс-службе партии ЛДПР рассказали, что он родился на Украине, начал свой трудовой путь в министерстве торговли Украинской ССР, с начала 1980-х годов работал в Когалыме в нефтяной отрасли. В начале 1990-х годов Тарасюк, по данным пресс-службы, стоял у истоков нефтяной компании "Лукойл", а также входил в руководство других предприятий региона.

В 2002 году он избрался в гордуму Когалыма, а в 2003 году - в Госдуму четвертого созыва по списку ЛДПР. Как отмечалось в сообщении партии, впоследствии он ни разу не изменил своему политическому выбору и входил во фракцию ЛДПР в Госдуме пятого, шестого и седьмого созывов. В ЛДПР он всегда пользовался большим уважением, благодаря обширным знаниями и опыту, которым всегда охотно делился.

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