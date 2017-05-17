Началась регистрация добровольцев на участие в принесении части мощей Николая Чудотворца

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Запущена электронная регистрация добровольцев, которые будут участвовать в процедуре принесения мощей святителя Николая Чудотворца из Италии в Россию. Об этом сообщила пресс-служба Молодежного отдела Московской городской епархии.

"Обязательная электронная регистрация добровольцев доступна для всех желающих на сайте движения "Православные добровольцы" (по адресу www.pdobro.ru)", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что волонтеры будут задействованы в период с 22 мая по 12 июля в две смены. Для них будут организованы питание и форменная одежда. Внешний вид всех добровольцев "должен соответствовать христианской традиции".

"В функции добровольцев входит дежурство в штабе и вдоль всей очереди, помощь социальной службе, управление потоками людей, встреча и сопровождение беременных, семей с детьми и инвалидов, помощь в храме, раздача миссионерских листовок, акафистов и икон", - сообщили в Московской епархии.

Организаторы добавили, что для всех волонтеров 18 мая в храме Христа Спасителя будет организован инструктаж, который будет проведен совместно со всеми профильными департаментами, органами и службами, принимающими участие в организации принесения святыни в Москву.

Принесение мощей Николая Чудотворца в Россию

Договоренность о принесении мощей из Италии была достигнута по результатам исторической встречи Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с папой римским Франциском 12 февраля 2016 года. Впервые за 930 лет православные россияне смогут прикоснуться к ним на территории России.

Святыня будет принесена в кафедральный соборный храм Христа Спасителя в Москве 21 мая, накануне дня памяти святителя Николая. Праздничное вечернее богослужение в этот день там возглавит патриарх Кирилл. С 13 июля по 28 июля мощи будут находиться в Санкт-Петербурге.

Святитель Николай - один из самых почитаемых святых не только в римско-католической и православной церквях, но и во всем христианском мире.