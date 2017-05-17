Заксобрание Петербурга не стало рассматривать вопрос о референдуме по Исаакию

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая. /ТАСС/. Законодательное собрание Петербурга на заседании в среду сняло с повестки дня вопрос о проведении референдума по поводу передачи Исаакиевского собора в пользование Русской православной церкви (РПЦ), передает корреспондент ТАСС из Мариинского дворца. Вопрос был исключен по предложению одного из депутатов.

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