В Москве вновь объявлено штормовое предупреждение

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Синоптики объявили в Москве штормовое предупреждение в связи с усилением ветра. Об этом сообщает столичное Метеобюро.

"С 10.00 до 20.00 мск в Москве и ТиНАО (Троицкий и Новомосковский административные округа Москвы - прим. ТАСС) ожидается сильный ветер с порывами 15 м/с и выше", - сообщили в Метеобюро.

В связи с этим автомобилистам рекомендуется не парковаться под деревьями, а пешеходам - сторониться рекламных конструкций и дорожных знаков.

Погоду в Москве 17 мая вновь будет определять атмосферный фронт балтийского циклона. В течение дня может выпасть до 2 мм осадков. За последние сутки в городе выпало 15 мм осадков, это почти треть месячной нормы.