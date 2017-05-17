"ВКонтакте" и "Одноклассники" уведомляют пользователей об обходе блокировки на Украине

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МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники" запустили уведомление своих пользователей на Украине о возможности обхода блокировки этих ресурсов в стране.
Украина ввела санкции в отношении "ВКонтакте" и "Одноклассников", а также компаний Mail.ru Group, "Яндекс" и их сервисов. Теперь украинским интернет-провайдерам запрещено предоставлять услуги доступа к ресурсам Mail.ru, "ВКонтакте" и "Одноклассников".
В среду администрация "ВКонтакте" разослала украинским пользователям "инструкцию о том, как не потерять свои контакты и важную информацию", рассказали ТАСС в пресс-службе соцсети. Сообщения с рекомендациями по обходу блокировки получили и пользователи "Одноклассников".
Во вторник в Mail.ru Group заявили, что жители Украины смогут и дальше пользоваться попавшими под санкции соцсетями "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также поисковой системой Mail.ru. Сервисами Mail.ru Group, по данным компании, пользуются около 25 млн жителей Украины.
Ранее о том, что жители Украины будут обходить блокировки, заявил и замглавы Минкомсвязи РФ Алексей Волин. По его словам, пользователи "моментально" освоят способы обхода блокировки этих ресурсов, что, в свою очередь, приведет к повышению общего уровня компьютерной грамотности в стране. Он также выразил мнение, что санкции дискредитируют руководство страны, поскольку касаются популярных массовых ресурсов.