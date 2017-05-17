ВЦИОМ: большинство москвичей поддерживают снос пятиэтажек

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Реновацию пятиэтажек поддерживают 67% москвичей, среди жителей предполагаемых зон, которые охватит программа, их количество составляет 75%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, обнародованные Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"Уровень поддержки программы высок среди москвичей в целом (67%) и еще выше среди жителей предполагаемых зон реновации (75%). Выступающие "за" указывают в первую очередь на окончание срока эксплуатации домов", - говорится в сообщении.

Большинство респондентов (61% среди опрошенных по всей Москве и 71% среди жителей предполагаемых зон реновации) называют программу актуальной и своевременной. Помимо окончания срока эксплуатации, главными причинами поддержки программы москвичи назвали низкий уровень комфорта проживания в пятиэтажках и улучшение жилищных условий при переезде в новостройки.

При этом, 16% опрошенных москвичей выступили против сноса пятиэтажек (11% среди жителей предполагаемых зон реновации). Основными причинами неодобрения являются возможное ухудшение бытовых условий (48% - в целом по Москве, 54% - среди жителей возможных районов реновации), ухудшение условий жизни в районе (41% и 23%), а также нарушение прав жильцов (37% и 14%).

Респонденты также указали на непроработанность программы (32% и 23%). Главные опасения тех, кого может коснуться программа, связанны с переселением в новое жилье, - низкое качество новых домов (88% и 93% среди жителей предполагаемых зон сноса), худшая транспортная доступность (81% и 86%), необходимость переехать в другой район (79% и 86%).

Несмотря на общую поддержку программы, только треть москвичей (36%) хотели бы, чтобы их дом участвовал в реновации (74% среди жителей предполагаемых районов сноса пятиэтажек). Одна часть опрошенных (37% в целом и 25% жителей предполагаемых районов реновации) считают, что основной целью инициаторов программы сноса является личная выгода, другая часть (33% и 30%) - улучшение жилищных условий людей.

Мнения касательно выгоды от программы также разделились - часть респондентов считает, что выгоду получит строительный бизнес (64% и 50%), 39% и 41% сказали, что от программы выиграют жители, 38% и 30% - власти.

Репрезентативный опрос ВЦИОМ проведен 28-30 апреля 2017 года. Объем выборки 1,2 тыс. респондентов, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,5%.

О программе реновации

В начале 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы снести все так называемые хрущевки в Москве, а на их месте построить новые дома. Программа рассчитана минимум на 10-15 лет. Примерно к июлю будет определен список домов, попадающих под снос, тогда и станут понятны объемы реновации.

На начальном этапе финансироваться программа будет из городского бюджета. По словам Собянина, "для раскрутки программы расселения потребуется около 300 млрд рублей в течение трех лет". Жители Москвы, чьи дома войдут в список морально устаревшего или ветхого жилья, получат квартиры такой же или большей общей площади.

В начале марта 2017 года в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации пятиэтажного жилого фонда. 20 апреля документ был принят в первом чтении.