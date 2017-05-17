Минюст РФ не готовит законопроект с поправками в статью о нарушениях на митингах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая. /ТАСС/. Минюст не готовит поправки в статью о систематических нарушениях на митингах после решения КС по жалобе активиста Ильдара Дадина. Об этом сообщил министр юстиции Александр Коновалов на Международном юридическом форуме в Петербурге.

"Насколько я помню, постановление КС не предполагает обязательной подготовки поправок в законопроект. Конкретных планов по подготовке законопроектов у нас сейчас нет", - сказал он.

Министр уточнил, что оптимизация законодательства осуществляется ведомством всегда и в плановом режиме. "Если в контексте нашей работы такие предложения появятся, то мы их обязательно представим", - заключил он.

Басманный суд Москвы в декабре 2015 года приговорил Дадина к трем годам лишения свободы, признав виновным по четырем эпизодам участия в несогласованных акциях протеста. В марте 2016 года приговор был смягчен до двух с половиной лет. 10 февраля этого года Конституционный суд РФ постановил, что дело Дадина должно быть пересмотрено, а статья УК РФ, по которой он был осужден, подлежит изменению. Дадин стал единственным, кто был осужден по этой статье.

22 февраля Верховный суд РФ по представлению его председателя Вячеслава Лебедева пересмотрел приговор Басманного суда в отношении активиста и постановил отменить его, производство по уголовному делу прекратить, а Дадина освободить из колонии. Также суд признал за ним право на реабилитацию.