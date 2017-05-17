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Минюст готовит поправки в законопроект о реновации для соблюдения прав владельцев жилья

Общество
17 мая, 11:18 дата обновления: 17 мая, 11:20 UTC+3

Министр юстиции РФ Александр Коновалов отметил, что "замечания и поправки в основном сосредоточены вокруг необходимости дополнительных гарантий собственникам жилья, которое пойдет под снос"

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая. /ТАСС/. Законопроект о реновации может быть в дальнейшем изменен для защиты прав собственников жилья. Такое мнение высказал министр юстиции РФ Александр Коновалов на пресс-конференции в рамках Международного юридического форума в Петербурге.

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"Минюст участвовал в подготовке поправок к закону о реновации по итогам первого слушания, - сказал министр. - Были выработаны замечания, рекомендации по проекту".

Коновалов отметил, что "замечания и поправки в основном сосредоточены вокруг необходимости дополнительных гарантий собственникам жилья, которое пойдет под снос".

В частности, "нужно согласиться с тем, что в случае изъятия жилья, которое пойдет под снос, предоставление менее значимого жилья, имеющего меньшую рыночную стоимость, может квалифицироваться как безвозмездное изъятие собственности, которое может происходить только в порядке, установленном законодательством".

"Думаю, что в дальнейшем этот законопроект может претерпеть какие-то изменения с тем, чтобы права граждан были безусловно защищены", - подчеркнул Коновалов.

В начале 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы снести все так называемые хрущевки в Москве, а на их месте построить новые дома. Программа рассчитана минимум на 10-15 лет. Когда примерно к июлю 2017 года будет определен список домов, подпадающих под снос, станут понятны объемы реновации. На начальном этапе финансироваться программа будет из городского бюджета, по словам Собянина, для "раскрутки" программы расселения потребуется около 300 млрд руб. в течение трех лет.

Жители Москвы, чьи дома войдут в этот список морально устаревшего или ветхого жилья, получат квартиры такой же или большей общей площади. В начале марта 2017 года в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации пятиэтажного жилого фонда в столице. 20 апреля документ был принят в первом чтении.

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