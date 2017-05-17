Миронов предложил отменить повышающие коэффициенты при оплате коммунальных услуг

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов внес в Госдуму пакет поправок в Жилищный кодекс, которые отменяют повышающие коэффициенты на оплату коммунальных услуг при отсутствии приборов учета, а также обязуют региональные власти использовать аналоговый метод в расчете нормативов потребления. Об это ТАСС сообщили в пресс-службе думских справороссов.

"Сегодня граждане, не установившие в квартирах приборы учета, вынуждены оплачивать коммунальные услуги по нормативам с применением повышающих коэффициентов. Мера несправедлива по отношению к социально незащищенным гражданам, которые просто не могут позволить себе установку счетчиков", - цитирует Миронова пресс-служба.

По его словам, "малообеспеченные граждане счетчики поставить не могут, но государство решило брать с них повышенный тариф". "Почему бедная пенсионерка, которая экономит даже на лекарствах, должна ставить счетчик или платить втридорога за коммунальные платежи? Нашим законопроектом мы предлагаем ликвидировать эту несправедливость", - добавил Миронов.

Автор инициативы также предлагают запретить ставить счетчики в домах, требующих капремонта, в том числе на прогнившие коммуникации. Как полагают справороссы, в настоящее время приборы учета нередко устанавливают на инженерных сетях с истекшим сроком эксплуатации, в итоге граждане не экономят, а переплачивают за коммунальные ресурсы.

Вторая инициатива, сообщил Миронов, обязует региональных чиновников использовать аналоговый метод при расчете коммунальной платы по нормативам. "Если счетчики опять же не установлены, есть два метода определения нормативов - расчетный и аналоговый, - напомнил он. - Чиновники, как правило, вбухивают людям расчетный метод, придумывают такую формулу, в которой никому не разобраться. В результате люди начинают платить бешеные деньги за коммунальные услуги".

Аналоговый метод, как пояснил парламентарий, более простой и прозрачный: в отсутствие приборов учета норматив рассчитывается по объемам потребления в доме с аналогичными характеристиками, оборудованном счетчиками.