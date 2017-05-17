Найденного в нижегородском лесу медвежонка-сироту отдадут в национальный парк "Мещера"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 мая./ТАСС/. Медвежонок, которого нашел в лесу и выкормил житель Нижегородской области, передадут в национальный парк "Мещера", где для него уже подготовили вольер и лакомства. Об этом сообщили журналистам представители регионального комитета Госохотнадзора.

"Сотрудники Госохотнадзора нашли дом для спасенного нижегородцем трехмесячного медвежонка по кличке Балу. Медведь теперь будет жить в национальном парке "Мещера" во Владимирской области, ведь выпускать маленького детеныша медведя в дикую природу нельзя - он просто не выживет. Мама- медведица заботится о малышах несколько лет", - пояснили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники Госохотнадзора отметили, что договорились с руководством заповедника о том, чтобы медвежонку был обеспечен уход, ветеринары будут заботиться о нем и наблюдать за его развитием.

"Прежде чем отправить медвежонка в "Мещеру" мы рассматривали несколько вариантов его дальнейшего обустройства, в том числе и вариант с передачей Балу в зоопарк. Но поняли, что в национальном парке "Мещера" малышу можно создать все необходимые условия", - рассказал начальник отдела нижегородского комитета Госохотнадзора Сергей Гришин.

По его словам, для Балу в заповеднике приготовили большой вольер, который построен специально для него, ему обеспечат "питание вместе с овощами, молоком и лакомствами, наблюдение специалистов".

В Госохотнадзоре отметили, что всем, кто занимается браконьерством или незаконным изъятием животных из их среды обитания, грозит наказание. "Такие деяния являются административным правонарушением и... могут караться административным штрафом или уголовным наказанием, предусмотренным статьей 258 УК РФ", - рассказал Гришин, отметив, что случай с Балу оказался особенным.

История спасения

Как ранее сообщали нижегородские СМИ, медвежонка нашел в лесу житель города Бор Владимир Потехин. Малыш был слабеньким и оказался в полном одиночестве, вероятно, с его матерью что-то случилось. Малыша выкармливали молоком, сгущенкой и кашами. По словам Потехина, Балу очень полюбил сгущенное молоко, геркулес с медом.

Через некоторое время мужчина понял, что растить медведя в частном доме опасно, и дикий зверь среди людей через какое-то время начнет проявлять себя. За помощью он обратился в местный комитет Госохотнадзора.