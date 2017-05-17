"Известия": в ЗАГСах Москвы отменили живую музыку и запретили фуршеты с алкоголем

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С 1 мая в ЗАГСах Москвы отменили живую музыку при регистрации браков, ввели запрет на проведение фуршетов с шампанским, а также перестали проводить фото- и видеосъемку. Об этом "Известиям" сообщила заместитель начальника управления ЗАГС Москвы Марина Маслова.
Такое решение в управлении газете объяснили тем, что за дополнительными платными услугами молодожены обращались к индивидуальным предпринимателям, однако за различными уточнениями и разъяснениями они обращались непосредственно к сотрудникам органов ЗАГС. Именно из-за многочисленности таких обращений и было принято решение о прекращении сотрудничества с ИП, подчеркнула Маслова.
До конца мая все отделы будут оборудованы музыкальной аппаратурой, которая заменит выступления артистов. Исключением станут дворцы бракосочетания в музее "Коломенское" и на ВДНХ, где порядок оказания платных услуг регулируется местной администрацией.
Как отметили в пресс-службе управления ЗАГС, приводить музыкантов с собой будет также нельзя. Фото- и видеосъемку, согласно новой памятке, молодожены должны организовывать самостоятельно.
Кроме того, с 1 мая на территории органов ЗАГС запрещено распитие спиртных напитков, битье бокалов, осыпание лепестками, рисом и конфетами. В управлении последний пункт объясняют риском травм, а также тем, что это "приводит к сбору попрошаек и лиц без определенного места жительства".
В новой памятке участников церемонии бракосочетания также просят соблюдать дресс-код.