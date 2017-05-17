Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.05:
$ 56.74
€ 62.96
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Известия": в ЗАГСах Москвы отменили живую музыку и запретили фуршеты с алкоголем

Общество
17 мая, 12:33 UTC+3

ЗАГСы также больше не будут предоставлять услуги по фото- и видеосъемке церемоний бракосочетания

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Зураб Джавахадзе/ТАСС

С 1 мая в ЗАГСах Москвы отменили живую музыку при регистрации браков, ввели запрет на проведение фуршетов с шампанским, а также перестали проводить фото- и видеосъемку. Об этом "Известиям" сообщила заместитель начальника управления ЗАГС Москвы Марина Маслова.

Такое решение в управлении газете объяснили тем, что за дополнительными платными услугами молодожены обращались к индивидуальным предпринимателям, однако за различными уточнениями и разъяснениями они обращались непосредственно к сотрудникам органов ЗАГС. Именно из-за многочисленности таких обращений и было принято решение о прекращении сотрудничества с ИП, подчеркнула Маслова.

До конца мая все отделы будут оборудованы музыкальной аппаратурой, которая заменит выступления артистов. Исключением станут дворцы бракосочетания в музее "Коломенское" и на ВДНХ, где порядок оказания платных услуг регулируется местной администрацией.

Как отметили в пресс-службе управления ЗАГС, приводить музыкантов с собой будет также нельзя. Фото- и видеосъемку, согласно новой памятке, молодожены должны организовывать самостоятельно.

Кроме того, с 1 мая на территории органов ЗАГС запрещено распитие спиртных напитков, битье бокалов, осыпание лепестками, рисом и конфетами. В управлении последний пункт объясняют риском травм, а также тем, что это "приводит к сбору попрошаек и лиц без определенного места жительства".

В новой памятке участников церемонии бракосочетания также просят соблюдать дресс-код.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Живая Победа": история войны в лицах
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
"Бессмертный полк" прошел по всей России
Фото
5
Подростки из Сирии сдали в "Артеке" нормы ГТО и готовятся к восхождению в горы
8
В Палестине впервые прошла акция "Бессмертный полк"
25
От Пекина до Нью-Йорка: "Бессмертный полк" прошел по всему миру
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: арестованная в США россиянка Светлана Захарова пройдет проверку на детекторе лжи
2
Японская принцесса Мако выйдет замуж за однокурсника и покинет императорскую семью
3
Песков: Кремль не будет вмешиваться в проект реновации в Москве
4
Human Rights Watch: запретом соцсетей Порошенко нанес удар по свободе слова на Украине
5
В России стартовали продажи Nokia 3310
6
В США умер киноактер Олег Видов
7
В НАТО сочли блокирование российских сайтов на Украине вопросом нацбезопасности
Темы дня
Загрузка...
Реклама