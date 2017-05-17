Мосгордума приняла в первом чтении законопроект о гарантиях прав жителей при реновации

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Мосгордума приняла в первом чтении законопроект "О дополнительных гарантиях жилищных и имущественных прав физических и юридических лиц при осуществлении реновации жилищного фонда в городе Москве". Об этом стало известно в ходе заседания столичного парламента.

"Поступили поправки к законопроекту. Поправка депутата Орлова в статью 7 после слов "малоимущих граждан" дополнить словами "многодетных семей" поддерживается редактором. Две поправки от депутата Клычкова отклоняются редактором", - сказала редактор законопроекта, председатель Мосгордумы Юлиана Княжевская.

По ее словам, первая поправка избыточна, вторая - "ухудшает предусмотренную законопроектом гарантию". "За поправку, одобренную редактором, проголосовали 33 депутата, против - 0, воздержались - 0. За первую поправку, отклоненную редактором, проголосовали 5, против - 21, воздержались - 0. За вторую поправку, отклоненную редактором, проголосовали 4 , против - 23, воздержались - 0", - озвучил результаты голосования председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

По мнению депутата Мосгордумы, ректора НИУ ВШЭ Ярослава Кузьминова, многие нормы, прописанные в законе, уникальны. "Мы впервые в мировой практике включили в закон обязанность уполномоченного органа исполнительной власти Москвы помогать при переезде социально не защищенным категориям граждан. Мы впервые регламентировали право жителей, стоящих на учете в качестве нуждающихся, на улучшение жилищных условий в домах, которые включены в программу реновации. В документе урегулированы вопросы, связанные с ипотечными отношениями, и это абсолютно реальное достижение законодательной власти", - отметил Кузьминов.

Ректор подчеркнул, что за разработкой программы реновации наблюдают и зарубежные эксперты. "Все коллеги из- за рубежа, которые наблюдают за ней (программой реновации), говорят о ней как о крупнейшем социальном проекте в сфере индустриального домостроения, который когда-либо реализовывался. Архитекторы с мировым именем готовы участвовать на наших условиях в отработке этого проекта, в предложениях по нему, потому что они понимают, что впишут свое имя в историю", - сказал он.

Закон вступит в силу вместе с принятием федерального закона "О внесении изменений в Закон РФ "О статусе столицы РФ" и отдельные законодательные акты РФ в части установления особенностей реновации жилищного фонда в столице РФ - городе федерального значения Москве". Исключением станут нормы в части выявления и учета мнения жителей при формировании проекта программы реновации, которые вступают в силу с момента официального опубликования проекта.

На прошлой неделе мэр столицы Сергей Собянин внес законопроект "О дополнительных гарантиях жилищных и имущественных прав физических и юридических лиц при осуществлении реновации жилищного фонда в городе Москве". Согласно документу, в программу реновации могут быть включены только те дома первого периода индустриального домостроения и аналогичные по конструктивным характеристикам, где большинство собственников и нанимателей квартир поддержат участие дома в программе. Такое решение должно приниматься двумя третями собственников и нанимателей. При этом жильцы могут отказаться от участия дома в программе в любое время, но до дня заключения первого договора, предусматривающего возникновение права собственности на предоставляемое жилое помещение.

Жильцы домов, которые будут снесены в рамках реновации, должны обеспечиваться равнозначными квартирами в новостройках. В качестве еще одной дополнительной гарантии законопроект предполагает предоставление равнозначных квартир в том же районе, в том числе в Центральном административном округе, но за исключением Зеленограда и Новой Москвы. Новое жилье, согласно документу, должно иметь улучшенную отделку.

Также предполагается, что если гражданина не устраивает равнозначная квартира, он сможет получить равноценную квартиру или денежную компенсацию. Среди других дополнительных гарантий называются комфортная городская среда, помощь в переезде и полноценное возмещение собственникам нежилых помещений.

О программе реновации

В начале 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы снести все так называемые хрущевки в Москве, а на их месте построить новые дома. Программа рассчитана минимум на 10-15 лет. Когда примерно к июлю 2017 года будет определен список домов, подпадающих под снос, станут понятны объемы реновации. По предварительным данным, речь шла о 25 млн кв. метров.

Однако пока в списке для голосования жителей, которое пройдет с 15 мая по 15 июня, чуть более половины домов: 4,5 тыс. вместо изначально заявленных почти 8 тыс., где живут 1,6 млн человек. В перечень для голосования вошли пятиэтажки, отвечающие двум условиям: неудовлетворительное техническое состояние дома и поддержка значительной частью (более 70%) опрошенных жителей включения своего дома в проект программы. На начальном этапе финансироваться программа будет из городского бюджета. По словам Собянина, "для раскрутки программы расселения потребуется около 300 млрд руб. в течение трех лет".

Жители Москвы, чьи дома войдут в этот список морально устаревшего или ветхого жилья, получат квартиры такой же или большей общей площади. В начале марта 2017 года в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации пятиэтажного жилого фонда в столице. 20 апреля документ был принят в первом чтении.