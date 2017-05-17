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В забеге перед Казанским марафоном на KazanSummit 2017 примут участие порядка 500 детей

Общество
17 мая, 12:27 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 17, мая. /ТАСС

Всего участники пробегут 422 метра

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КАЗАНЬ, 17 мая. /ТАСС/. Порядка 500 детей в возрасте от пяти до двенадцати лет впервые примут участие в забеге длиной почти 500 метров перед ежегодным Казанским марафоном, который пройдет 21 мая и закроет KazanSummit 2017. Об этом сообщили организаторы забега.

"Уже сейчас на участие зарегистрированы более 460 детей из 25 регионов России, а в день забега организаторы ожидают 500 участников. В их числе и воспитанники детских домов и социальных приютов Республики Татарстан", - говорится в сообщении.

Всего участники пробегут 422 метра. Перед началом каждый получит стартовый номер, а на финише - медаль и нагрудный значок. Принять участие в забеге может любой желающий.

Ранее сообщалось, что в этом году на самом Казанском марафоне ожидается около 10 тыс. участников на всех дистанциях - 42,2 километра, 21,1 километра, 10 километров и 3 километра. Кроме того, организаторы рассчитывают, что за соревнованиями будут наблюдать более 10 тыс. болельщиков на страте и самой трассе. В этом году забег состоится в Казани в третий раз. Трасса марафона пройдет по историческим местам и улицам города со стартом и финишем на площади Тысячелетия, рядом с казанским Кремлем.

Социальной темой забега станет сохранение популяции белого барса, часть средств от стартового взноса направят на решение этой проблемы. В 2016 году в Казанском марафоне приняли участие более 8,8 тыс. человек. Вместе со спортсменами дистанцию пробежали помощник премьер-министра России Геннадий Онищенко, певица Вера Брежнева, Стас Пьеха, рэпер Баста, президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. По предварительным данным организаторов, глава Татарстана в этом году также примет участие в марафоне.

IX Международный экономический саммит России и стран ОИС "Россия - Исламский мир: KazanSummit 2017" пройдет в Казани с 18 по 20 мая и примет в этом году более 2 тыс. гостей из 50 стран мира. Центральной темой форума станет экономика исламских стран и регионов. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером саммита.

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Россия - Исламский мир: KazanSummit 2017
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