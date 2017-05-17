Губернатор ЯНАО предложил ввести госзаказ на рабочие профессии для арктических проектов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 мая. /ТАСС/. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Кобылкин предложил ввести госзаказ на рабочие профессии, необходимые для реализации инвестиционных проектов в Арктике. Предложение было озвучено на заседании бюро высшего совета "Единой России" и рекомендовано для включения в Стратегию молодежной политики РФ, сообщает в среду пресс-служба правительства региона.

"Предложение от ЯНАО "Рабочие кадры для Арктики" было передано для включения в общий свод рекомендаций диалоговой площадки "Единой России". Проект предусматривает опережающее обеспечение кадрами экономики региона на основе промышленного и экономического роста, при этом важен и государственный заказ на рабочие профессии для арктических проектов. Необходимым условием является внесение в федеральные нормативные правовые акты, программы по развитию Арктики норм и условий взаимодействия органов власти, предприятий и учреждений системы образования по обеспечению кадрами инвестпроектов, которые реализуются в Арктике", - пояснили в пресс-службе.

В качестве примера Кобылкин сообщил, что только для реализации одного арктического проекта "Ямал СПГ" (строительство крупнейшего в мире завода по сжижению природного газа) задействовано около 30 тыс. вахтовых работников со всей России.

"В ближайшей перспективе начнут реализовываться крупные инфраструктурные проекты, связанные с разработкой континентального шельфа, развитием Северного морского пути, портовой инфраструктурой. При реализации проекта "Ямал СПГ" мы увидели эффект - задействовано 650 предприятий РФ из 55 субъектов РФ, то есть одно рабочее место в Арктике формирует до 14 рабочих мест в общем в стране", - цитирует пресс-служба губернатора Кобылкина.

По данным властей, на новых объектах в ЯНАО работает, в основном, молодежь, специалистов ищут по всей стране, проводят корпоративное обучение или переобучение.

"Я пониманию, что это очень сложно - перераспределить трудовые ресурсы из крупных городов страны на Север, но считаю, что неизбежно это произойдет. Сможем мы это сделать на системной основе или нет, зависит от нас самих. Будущие проекты, особенно инфраструктурные, приведут большое количество молодых ребят именно рабочих профессий, высококвалифицированных рабочих", - добавил губернатор ЯНАО.

Как уточнили в пресс-службе, предложение ЯНАО будет направлено для рассмотрения депутатам Госдумы на тематических сессиях. "22 мая состоятся парламентские слушания по Стратегии реализации молодежной политики РФ", - пояснили там.

ОАО "Ямал СПГ" реализует проект строительства завода по производству сжиженного природного газа мощностью 16,5 млн тонн в год на ресурсной базе Южно-Тамбейского месторождения. Завод "Ямал СПГ" планируется запустить в 2017 г. Стоимость проекта оценивается в 27 млрд долларов. Законтрактован практически весь объем - 96% будущего объема СПГ.