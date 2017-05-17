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Уроки освоения Арктики пройдут во всех средних школах Красноярского края

Общество
17 мая, 12:38 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 17, мая. /ТАСС

Уроки будут проходить до конца мая

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КРАСНОЯРСК, 17 мая. /ТАСС/. Тематические уроки, посвященные освоению Арктики, пройдут во всех средних школах Красноярского края. Об этом сообщили ТАСС в региональном Министерстве образования.

"Уроки стартовали на этой неделе и будут проходить до конца мая. Всего в Красноярском крае 1,3 тыс. школ, из них около 300 начальных и порядка тысячи средних. Такие уроки пройдут во всех средних школах", - сообщили в министерстве.

На занятиях ученикам расскажут о научной дрейфующей станции "Северный полюс" (экспедиция Ивана Папанина), географических открытиях и исследованиях, коренных народах Севера, особенностях животного и растительного мира Арктики.

Подобные уроки проходят уже во второй раз, первые прошли в феврале 2016 года в 808 школах региона.

В этом году уроки приурочены к 80-летнему юбилею организации первой отечественной дрейфующей экспедиции "Северный полюс" под руководством полярника Ивана Папанина.

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