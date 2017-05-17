Медведев: искусственный интеллект не сможет заменить труд юристов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая. /ТАСС/. Общепризнанные правила юриспруденции останутся востребованными несмотря на развитие высоких технологий, так как искусственный интеллект едва ли сможет заменить в ближайшем будущем труд юристов. Такое мнение высказал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая на Петербургском международном юридическом форуме.

Он отметил, что мировое правовое пространство меняется ежедневно, в том числе, под воздействием сферы высоких технологий - развития облачных технологий, блокчейна и так далее. По словам Медведева, в результате ряд экспертов ставят под сомнение состоятельность традиционных механизмов правового регулирования и даже перспективы юридической специальности в целом.

"Однако, искусственный интеллект вряд ли сможет в ближайшем будущем сможет заменить труд юристов", - подчеркнул в связи с этим Медведев. Он напомнил о словах знаменитого физика-теоретика Стивена Хокинга о том, что даже если машины обеспечат нас всеми материальными благами, распределять их будут люди. "А значит - все равно будут нужны сбалансированные, общепризнанные и четкие правила поведения, правила социального взаимодействия. Поэтому, хочу выразить свою убежденность, что никакой альтернативы праву - как механизму достижения справедливости и стабильности в обществе - просто не существует", - заключил премьер-министр РФ.