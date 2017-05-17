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Эксперты предложили к 2020 году ввести санкции для ТВ за показ распития алкоголя

Общество
17 мая, 14:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, мая. /ТАСС

Также предлагается транслировать некоторые кинокартины, в частности фильм "Ирония судьбы, или С легким паром!", после 23:00, потому что дети начинают копировать поведение киногероев

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© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Ответственность за демонстрацию по ТВ распития алкоголя должна постепенно увеличиваться, чтобы к 2020 году достичь 90 суток приостановления деятельности телеканала за показ, заявил ТАСС Павел Шапкин, руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики, который предложил законопроект, запрещающий демонстрацию потребления алкоголя по телевидению в период с 6 до 23 часов.

"Вопрос не в том, вводить или не вводить запрет на демонстрацию процессов потребления алкоголя, а вопрос в ответственности. Я считаю, что ответственность за нарушение этих норм должна быть сначала мягкая, в виде предупреждений, а постепенно усиливаться," - сказал Шапкин.

По его словам, за нарушение этой нормы деятельность телеканала может быть приостановлена. "И, скажем, где-нибудь к 2020 году ответственность должна быть очень серьезной - ну, например, приостановление деятельности на срок до 90 суток для телеканала, чтобы этот запрет действительно действовал в полном объеме", - пояснил эксперт.

Шапкин отметил, что в дневное время по ТВ регулярно демонстрируются фильмы, в которых чрезмерное и избыточное потребление алкоголя подается как вариант нормального, социально приемлемого поведения. "Сегодня можно днем, в то время, когда родители еще на работе, а ребенок смотрит телевизор, показывают, например, такие фильмы, как "Особенности национальной охоты" и "рыбалки". Про что это фильмы, по-моему, всем понятно - люди просто пьют весь фильм", - сказал он.

Некоторые любимые россиянами кинокартины, он также предлагает показывать после 23:00, потому что дети начинают копировать поведение киногероев. "Для меня, например, совершенно очевидно, что "Иронию судьбы" нужно показывать после 23:00, когда дети спят. А эпизодические сцены, думаю, что их без ущерба для сюжета можно либо вырезать, либо закрыть картинкой - чисто технически это вопрос решаемый", - добавил он.

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