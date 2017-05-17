Скончался глава представительства МИД РФ во Владивостоке

ЕСН планирует создать единый медиахолдинг после покупки РБКЭкономика и бизнес 17 мая, 13:46
Росприроднадзор проверит оборудование МНПЗ после выброса сероводорода в КапотнеОбщество 17 мая, 13:38
Диссовет БелГу получил материалы по диссертации МединскогоНаука 17 мая, 13:29
ЦСКА планирует продать Базелюка, у игрока есть предложение из РФПЛСпорт 17 мая, 13:23
Мединский: стоимость коллекции Рерихов превышает 15 млрд рублейКультура 17 мая, 13:21
ФАС приступила к оценке рынка презервативов для снижения их стоимостиЭкономика и бизнес 17 мая, 13:21
Большой порт Санкт-Петербург в январе-апреле лидирует по контейнерообороту среди портов РФТранспорт 17 мая, 13:16
Мэй: Трамп сам принимает решения, с кем ему делиться секретной информациейМеждународная панорама 17 мая, 13:14
Песков: обвинения в кибератаке на сайт Порошенко - демонстрация русофобской политики КиеваПолитика 17 мая, 13:13
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Администрация Приморского края сообщила о кончине руководителя представительства Министерства иностранных дел России во Владивостоке Игоря Агафонова.
На сайте администрации края размещены соболезнования губернатора Приморского края Владимира Миклушевского.
"Это огромная потеря для всего дипломатического корпуса нашей страны. Много лет этот энергичный и целеустремленный человек неотступно отстаивал интересы России на Тихом океане. Огромный личный вклад Игорь Владимирович внес в развитие международных связей и укрепление внешнеэкономического потенциала Приморья", - заявил Миклушевский.
"Смысл всей своей жизни Игорь Агафонов всегда видел в служении Родине. В этот тяжелый час я разделяю боль утраты и скорблю вместе с родными и близкими, коллегами и друзьями. Воспринимаю его уход как личную утрату", - добавил губернатор.