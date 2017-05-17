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Скончался глава представительства МИД РФ во Владивостоке

Общество
17 мая, 13:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, мая. /ТАСС

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский отметил огромный личный вклад Игоря Агафонова в развитие международных связей и укрепление внешнеэкономического потенциала Приморья

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МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Администрация Приморского края сообщила о кончине руководителя представительства Министерства иностранных дел России во Владивостоке Игоря Агафонова.

На сайте администрации края размещены соболезнования губернатора Приморского края Владимира Миклушевского.

"Это огромная потеря для всего дипломатического корпуса нашей страны. Много лет этот энергичный и целеустремленный человек неотступно отстаивал интересы России на Тихом океане. Огромный личный вклад Игорь Владимирович внес в развитие международных связей и укрепление внешнеэкономического потенциала Приморья", - заявил Миклушевский.

"Смысл всей своей жизни Игорь Агафонов всегда видел в служении Родине. В этот тяжелый час я разделяю боль утраты и скорблю вместе с родными и близкими, коллегами и друзьями. Воспринимаю его уход как личную утрату", - добавил губернатор.

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