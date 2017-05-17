"РосРАО" начало выгрузку первой партии ядерных отходов в губе Андреева в Заполярье

МУРМАНСК, 17 мая. /ТАСС/. "РосРАО" (предприятие госкорпорации "Росатом") приступило к выгрузке отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) из хранилища в губе Андреева Мурманской области. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

"В губе Андреева начались работы по выгрузке ОЯТ атомных подводных лодок, за один день удалось выгрузить семь отработавших тепловыделяющих сборок и, таким образом, загрузить один чехол, который будет установлен в транспортно-упаковочный контейнер", - уточнили в пресс- службе, отметив, что при выполнении мероприятий уровень радиации на всех постах соответствовал установленным пределам.

В "РосРАО" пояснили, что "это начало важнейшего этапа многостороннего международного проекта по реабилитации одного из радиационно опасных объектов Северо-Запада России - бывшей береговой технической базы ВМФ в губе Андреева". Создание в губе Андреева объектов обращения с ОЯТ, а также инженерных систем в рамках федеральной целевой программы "Промышленная утилизация вооружения и военной техники на 2011-2015 гг. и на период до 2020 года" осуществлялось за счет средств международной технической помощи.

"Для начала этих работ понадобилось 10 лет разработки проектной документации, проведение государственных экспертиз, определение и проведение инвестиционных процедур, строительство и сдача в эксплуатацию объектов законченного строительства. С уверенностью можно сказать, что сделан еще один важный шаг в работе предприятий "Росатома" по решению экологических задач в арктической зоне", - приводит пресс-служба слова гендиректора "РосРАО" Владимира Лузина.

Ранее сообщалось, что отправка первой партии отработавшего ядерного топлива из губы Андреева для дальнейшей переработки намечена на конец июня 2017 года. Директор Северо-Западного центра по обращению с радиоактивными отходами "СевРАО" Валерий Пантелеев ранее сообщил, что в течение четырех - пяти лет губа Андреева будет полностью освобождена от ядерного топлива. В настоящее время в губе Андреева хранится более 21 тыс. сборок ОЯТ атомных подводных лодок, более 17 тыс. тонн твердых радиоактивных отходов, сотни кубометров жидких радиоактивных отходов.