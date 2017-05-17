Росприроднадзор проверит оборудование МНПЗ после выброса сероводорода в Капотне

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Росприроднадзор проверит работу газоочистного оборудования Московского нефтеперерабатывающего завода после сообщений о превышении предельно допустимых концентраций сероводорода в районах ЮВАО Москвы. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды России.

"В настоящее время инспекторы Росприроднадзора работают на территории Московского нефтеперерабатывающего завода (АО "Газпромнефть-МНПЗ") как предприятия, являющегося источником выбросов сероводорода в атмосферный воздух. В ходе проверки будет дана оценка состоянию газоочистного оборудования завода и соответствию экологическим требованиям проводимым на заводе работам по реконструкции", - говорится в пресс-релизе.

Поручение о проверке дал глава Минприроды Сергей Донской.

Ранее сообщалось, что автоматическая станция Мосэкомониторинга зафиксировала минувшей ночью выброс сероводорода в районе Капотня на юго-востоке Москвы, норма содержания была превыше в 51 раз. Выбросы сероводорода также были зафиксированы в ночные часы 14 мая 2017 г. Тогда пост контроля Мосэкомониторгнга зафиксировал 17-кратное превышение по сероводороду.

По результатам проверки, в случае выявления причастности МНПЗ к загрязнению атмосферного воздуха, будет принято процессуальное решение в соответствии с законодательством, сообщает Минприроды России.