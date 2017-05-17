Центральный участок оранжевой линии метро Москвы закроют на ремонт 21 мая

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МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Центральный участок Калужско-Рижской линии московского метро закроют на ремонт 21 мая. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Twitter столичной подземки.
"В ближайшее воскресенье, 21 мая, в течение всего дня будет закрыт центральный участок Калужско-Рижской линии", - отмечают в метро.
В ближайшее воскресенье, 21 мая, в течение всего дня будет закрыт центральный участок Калужско-Рижской линии pic.twitter.com/jcaefWGBQc— Московское метро (@MetroOperativno) 17 мая 2017 г.
Поезда по оранжевой линии будут ходить только на участках "Медведково" - "Проспект Мира" и "Октябрьская" - "Новоясеневская". На время ремонтных работ для пассажиров на вход и выход будут закрыты станции "Тургеневская", "Сухаревская". Через станцию "Китай-город" поезда будут ходить только по Таганско-Краснопресненской линии, а через станцию "Третьяковская" - по Калининской линии.
На время закрытия центрального участка Калужско-Рижской линии пассажиры смогут воспользоваться другими станциями метрополитена, расположенными в непосредственной близости от закрытых, а также наземным городским транспортом.