Центральный участок оранжевой линии метро Москвы закроют на ремонт 21 мая

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Центральный участок Калужско-Рижской линии московского метро закроют на ремонт 21 мая. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Twitter столичной подземки.

"В ближайшее воскресенье, 21 мая, в течение всего дня будет закрыт центральный участок Калужско-Рижской линии", - отмечают в метро.

В ближайшее воскресенье, 21 мая, в течение всего дня будет закрыт центральный участок Калужско-Рижской линии pic.twitter.com/jcaefWGBQc — Московское метро (@MetroOperativno) 17 мая 2017 г.

Поезда по оранжевой линии будут ходить только на участках "Медведково" - "Проспект Мира" и "Октябрьская" - "Новоясеневская". На время ремонтных работ для пассажиров на вход и выход будут закрыты станции "Тургеневская", "Сухаревская". Через станцию "Китай-город" поезда будут ходить только по Таганско-Краснопресненской линии, а через станцию "Третьяковская" - по Калининской линии.

На время закрытия центрального участка Калужско-Рижской линии пассажиры смогут воспользоваться другими станциями метрополитена, расположенными в непосредственной близости от закрытых, а также наземным городским транспортом.