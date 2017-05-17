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Минтруд предлагает упростить оформление льгот для проезда на пригородных электричках

Общество
17 мая, 13:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, мая. /ТАСС

Отказ от справки, выданной федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы, упростит процедуру оформления и выдачи проездных билетов, говорится в пояснительной записке

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МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Минтруд подготовил проект приказа, согласно которому граждане, которые пользуются льготным правом проезда на пригородных поездах, будут избавлены от необходимости предъявлять справку из Бюро медико-социальной экспертизы. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

"Внесение изменений в вышеуказанный нормативный правовой акт в части оформления и выдачи проездных документов (билетов) на поезда пригородного сообщения гражданину - получателю социальной услуги при предъявлении им документа, удостоверяющего личность (паспорт, военный билет, иной документ, удостоверяющий личность, а для ребенка до 14 лет - свидетельство о рождении), и справки, подтверждающей право гражданина на бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, без предъявления справки, выданной федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы, упростит процедуру оформления и выдачи вышеуказанных проездных билетов", - говорится в пояснительной записке к проекту приказа.

Как полагают в министерстве, это позволит улучшить механизм предоставления социальной услуги в виде бесплатного проезда на пригородном железнодорожном транспорте льготным категориям граждан.

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