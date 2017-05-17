Комитет по культуре Петербурга не работает над идеей объединения Исаакия с музеем истории

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая. /ТАСС/. Комитет по культуре Санкт-Петербурга в настоящее время не работает над идеей объединения ГМЗ "Исаакиевский собор" с Государственным музеем истории города. Об этом сообщил журналистам глава петербургского комитета по культуре Константин Сухенко, в ведении которого находятся оба учреждения.

"Мы пока не задействованы в этом процессе. Комитет по культуре, мы не участвуем в этом процессе на данном этапе", - сказал Сухенко, отвечая на соответствующий вопрос. При этом он не уточнил, обсуждается ли данный вопрос городским правительством.

Ранее он также заявил, что на должность нового директора ГМЗ "Исаакиевский собор" вместо уходящего с 1 июня Николая Бурова комитетом по культуре представлены четыре кандидатуры - все действующие заместители директора данного музея.

"Пока другие кандидатуры не рассматриваются", - сказал Сухенко. Он не исключил, что первое время новый глава музея может оставаться в статусе исполняющего обязанности.

До этого Сухенко сообщал, что решение о новом директоре музея не принято, вопрос обсуждается. Он утверждал, что решение будет принимать губернатор.

Николай Буров, у которого в начале июня заканчивается контракт, заявил о желании уйти с поста директора музея с 1 июня. На фоне этого заявления в Петербурге усилились разговоры о возможном объединении музея "Исаакиевский собор" и Музея истории Санкт-Петербурга.

Споры вокруг памятника

Правительство Санкт-Петербурга объявило, что 30 декабря 2016 года было отдано распоряжение о передаче Исаакиевского собора в пользование Московскому патриархату РПЦ на основании принятого в 2010 году ФЗ "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения". Но официальный документ от РПЦ в Смольный так и не поступил.

Здание Исаакиевского собора находится в собственности Санкт-Петербурга, но под охраной на федеральном уровне и входит в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. До революции 1917 года собор также не был собственностью церкви и находился в ведении МВД из-за больших расходов на содержание.

Собор стал музеем в 1928 году, с 1990 года в нем восстановлены православные богослужения, которые сейчас проводятся ежедневно.

В 2016 году, по данным музея, проводившиеся в соборе службы, включая большое Рождественское богослужение и панихиды по жертвам катастрофы авиалайнера A-321 на Синайском полуострове, посетили около 18 тыс. человек. За это же время в ГМЗ "Исаакиевский собор" побывали около 3,9 млн туристов.