Замечания прокуратуры к закону о допгарантиях при реновации устранены

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Все замечания прокуратуры города Москвы к законопроекту "О дополнительных гарантиях жилищных и имущественных прав физических и юридических лиц при осуществлении реновации жилищного фонда в городе Москве" были устранены до рассмотрения на заседании Мосгордумы. Об этом журналистам сообщил председатель столичного парламента Алексей Шапошников.

"Вчера на заседании профильной комиссии мы как обычно заслушали отзыв прокуратуры на законопроект. В заключении прокуратуры было три замечания, они были устранены в ходе работы над документами и были внесены редактором перед первым чтением", - сказал Шапошников, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.

Накануне на заседании комиссии Мосгордумы по городскому хозяйству и жилищной политике старший помощник прокурора города по взаимодействию с представительными (законодательными) и исполнительными органами, органами местного самоуправления прокуратуры города Москвы Ирина Залужная отметила, что в целом прокуратура поддержала документ и не нашла в нем коррупциогенных факторов. Однако ряд статей, по ее мнению, нуждались в доработке.

"Согласно части 2 статьи 3, гражданам на любой стадии формирования программы реновации и ее реализации предоставлено право провести общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме, на котором может быть принято решение об исключении дома из проекта программы реновации. При этом не закреплены правовые последствия этого решения, как это сделано, например, по вопросу включения дома в программу реновации. Целесообразно эту норму доработать", - пояснила Залужная.

Городской закон о дополнительных гарантиях жителям был принят 17 мая на заседании Мосгордумы.

Он вступит в силу вместе с принятием федерального закона "О внесении изменений в Закон РФ "О статусе столицы РФ" и отдельные законодательные акты РФ в части установления особенностей реновации жилищного фонда в столице РФ - городе федерального значения Москве", за исключением норм в части выявления и учета мнения жителей при формировании проекта программы реновации, которые вступают в силу с момента его официального опубликования.