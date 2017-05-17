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Кадыров: Россия остается самым верным союзником и защитником ислама

Общество
17 мая, 14:36 UTC+3 ГРОЗНЫЙ ГРОЗНЫЙ 17, мая. /ТАСС

Это происходит благодаря политике президента страны, подчеркнул глава Чечни

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Глава Чечни Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров

© Артем Коротаев/ТАСС

ГРОЗНЫЙ, 17 мая. /ТАСС/. Россия остается самым верным защитником ислама и является единственным государством в мире, которое принимает действенные меры для борьбы с террористическими организациями.

Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, выступая на проходящем в Грозном III заседании группы стратегического видения "Россия - исламский мир".

"Сегодня благодаря политике президента Российской Федерации Владимира Путина Россия остается самым верным союзником и защитником ислама. Это единственное государство, которое принимает действенные меры для борьбы с террористическими организациями. Но для их полной ликвидации необходима солидарность международного сообщества", - сказал Кадыров.

Он отметил, что место проведения третьего заседания группы не является случайным выбором, учитывая то, что Чечня долгое время сталкивалась с угрозой терроризма.

"Чеченский народ знает об ужасах войны. Террористы и на нашей земле пытались установить свой порядок, навязать ложную идеологию, которая противоречит всем моральным, общечеловеческим и исламским принципам. Эти нелюди оскверняли наши мечети, убивали мирных жителей, имамов. Чечня также не понаслышке знает, что такое экономическая безопасность и политические потрясения, и у нас есть, чему поучиться, есть, что рассказать и показать гостям", - сказал Кадыров.

Третье заседание группы стратегического видения "Россия - исламский мир" проходит в Грозном с 16 по 17 мая. После окончания форума участники отправятся в Казань на IX Международный экономический саммит "Россия - Исламский мир: KazanSummit 2017", который пройдет 18-20 мая.

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