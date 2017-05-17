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Более 6 тыс. детей из ЯНАО отдохнут в летних лагерях Кубани, Крыма и Болгарии

Общество
17 мая, 15:00 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 17, мая. /ТАСС

В летний период на территории Ямала также отдохнут более 8 тыс. детей

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 мая. /ТАСС/. Около 6,2 тыс. детей из Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) бесплатно отдохнут в оздоровительных лагерях, находящихся за пределами региона. Это учреждения Краснодарского края, Крыма, юга Тюменской области и Болгарии, сообщили в пресс- службе губернатора ЯНАО.

"Юные ямальцы в весенне-летний период смогут отдохнуть в девяти детских оздоровительных учреждениях, находящихся за пределами автономного округа, - в Тюменской, Курганской и Ленинградской областях, Краснодарском крае, Республике Крым, Республике Болгария. Здесь смогут побывать 6205 детей", - сказали там. Для сравнения в прошлом году за пределами ЯНАО отдохнули 5,5 тыс. детей.

Также по данным директора департамента молодежной политики и туризма региона Эльвиры Тимергазиной, на территории Ямала в летний период этого года отдохнут более 8 тыс. ямальских детей. "В арктическом регионе будут работать 114 лагерей с дневным пребыванием, 32 летних площадки, пять палаточных лагерей и один лагерь труда и отдыха", - сказали там.

В Болгарии расположен международный лагерь "Ямал", который находится на берегу моря в городе Китен в 55 км от Бургаса. Ежегодно для детей из ЯНАО организуют три оздоровительные смены за счет бюджета округа.

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