Власти Москвы обнародовали данные опроса жителей сносимых пятиэтажек

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Телефонный опрос жителей столичных пятиэтажек, которые могут войти в окончательный список программы реновации, показал, что три четверти опрошенных высказались за снос устаревшего жилья. Об этом сообщила пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

"Исследование ВЦИОМ подтвердило, что три четверти москвичей уже сейчас готовы поддержать программу реновации. Эти цифры в целом соответствуют данным городских властей, которые получены около месяца назад в ходе телефонного опроса", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра столицы Марата Хуснуллина.

"75% поддержавших - это показатель высокого уровня доверия жителей города, и мы приложим все усилия, чтобы оправдать его. При этом я уверен, что те москвичи (12%, согласно данным ВЦИОМ) и потенциальные участники программы (10%), которые пока не сформировали мнения о программе, а также часть тех, кто пока программу не поддержал, изменят свое мнение, когда появится конкретика по вариантам для их переселения", - считает Хуснуллин.

Ранее ВЦИОМ представил данные исследования об отношении москвичей к программе реновации жилья. Согласно опросу, большинство москвичей (67%) и жителей предполагаемых территорий реновации (75%), поддерживают инициативу столичных властей по обновлению жилищного фонда.

О неодобрении программы реновации высказались всего 16% опрошенных по Москве и 11% жителей возможных районов реновации. Среди основных опасений москвичи называют возможное ухудшение бытовых условий и качества городской среды в районе проживания. Хуснуллин заверил, что московские власти готовы предоставить участникам программы реновации гарантии того, что уровень и качество их жизни не снизятся, они получат даже более комфортное жилье в домах нового поколения.

"Мы планируем строить под переселение преимущественно монолитные дома новых серий, эксплуатировать которые можно до 100 лет. Дворы благоустроим по новым стандартам качества. Что касается самих квартир, то мы уже разработали и в ближайшее время утвердим и выложим в открытый доступ альбом, в котором отражены все элементы внутренней отделки - то, как должна выглядеть квартира, в которую переедут люди. Будем жестко контролировать качество работ подрядчиков", - пояснил Хуснуллин.