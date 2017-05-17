В ЗАГСах Москвы предложили молодоженам позаботиться о свадебных фотографиях заранее

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МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Молодожены Москвы с прекращением сотрудничества ЗАГСов с индивидуальными предпринимателями, предоставляющими услуги для проведения торжественных церемоний, ничего не потеряют. В этом ТАСС заверили в столичном управлении ЗАГС.
"В плане организации торжественной церемонии регистрации брака для молодоженов ничего не изменится. Церемонии бракосочетания по их желанию будут проводиться в зале торжественной регистрации, во время церемоний будет звучать музыка, фото- и видеосъемку церемоний бракосочетания для молодоженов, как и раньше, могут проводить приглашенные гости или заранее заказанные фотографы и видеооператоры", - отметил представитель управления.
В управлении пояснили, что фото- и видеосъемка, музыкальное сопровождение церемоний регистрации брака - это дополнительные платные услуги, которые молодоженам оказывают индивидуальные предприниматели, а не сотрудники органов ЗАГСа.
"В связи с многочисленными обращениями по поводу этих услуг было принято решение о прекращении сотрудничества с индивидуальными предпринимателями. С 1 мая этого года прекращено сотрудничество с фотографами и видеооператорами. В течение мая в помещениях органов ЗАГС, по мере установки музыкальных центров, будет прекращена работа музыкальных коллективов", - уточнили в управлении.
С момента установки музыкального центра музыкальное сопровождение становится частью работы ведущего церемонию - специалиста органа ЗАГСа и предоставляется молодоженам бесплатно.
При подаче заявления о заключении брака женихов с невестами предупреждают, что о проведении фото- и видеосъемки церемонии регистрации брака им необходимо позаботиться заранее - принять решение о заказе профессиональных фотографов и видеооператоров или проводить съемку церемонии силами приглашенных гостей.
Эта же информация размещена и в памятках, которые выдают будущим молодоженам при подаче заявления.