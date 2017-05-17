В четверг в европейской части России начнется потепление

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 мая. /ТАСС/. Температура воздуха на территории европейской части России начнет повышаться с 18 мая и к выходным достигнет отметки плюс 20-22 градуса.

Об этом ТАСС сообщил заместитель руководителя Росгидромета Игорь Шумаков в ходе международного научно-промышленного форума "Великие реки" в Нижнем Новгороде.

"Сегодня переломный день на европейской территории России, с завтрашнего дня и к выходным начнется настоящая весна в нашем нормальном понимании, то есть дневные температуры будут до плюс 20-22 градусов, дело пойдет на поправку", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что предстоящее лето не будет аномальным: "оно будет чуть теплее предыдущего, по крайней мере на европейской территории России". "В азиатской части, Сибири и на Дальнем Востоке температура воздуха летом будет в пределах нормы", - сообщил заместитель руководителя Росгидромета.

Температурные минимумы были зафиксированы этой весной в Москве. По словам Шумакова, в столице России в текущем году самое холодное 9 мая за весь период метеонаблюдений. "Судя по статистике, которую мы имеем, в последний раз такое было в Москве в 1890-х годах", - сказал Шумаков.

"Такого рода температурные аномалии всегда присутствуют, сейчас они все на виду в тех местах, где люди больше всего ждали хорошей погоды. Это связано со вторжением арктических воздушных масс, которые зашли на Европейскую территорию России. Такое случается, это обычный погодный процесс, но это аномалия, которая случается раз в 70-80 лет", - пояснил Шумаков.

По его словам, в других регионах России весна была "абсолютно нормальной с незначительными отклонениями в плюс и в минус, это не аномально". Между тем, как сообщали региональные отделения компании "Т Плюс" и метеоцентры, резкое похолодание в середине мая в ПФО привело к продлению отопительного сезона в Нижегородской области, Чувашии, Татарстане и Марий Эл. Также, по данным Министерства сельского хозяйства Крыма, в регионе из-за заморозков в апреле погибло более 20% урожая груш, яблок и черешни.