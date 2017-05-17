Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.05:
$ 56.74
€ 62.96
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В четверг в европейской части России начнется потепление

Общество
17 мая, 15:49 UTC+3 НИЖНИЙ НОВГОРОД НОВГОРОД 17, мая. /ТАСС

К выходным температура достигнет 20 градусов, отмечают синоптики

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Дмитрий Серебряков/ТАСС

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 мая. /ТАСС/. Температура воздуха на территории европейской части России начнет повышаться с 18 мая и к выходным достигнет отметки плюс 20-22 градуса.

Об этом ТАСС сообщил заместитель руководителя Росгидромета Игорь Шумаков в ходе международного научно-промышленного форума "Великие реки" в Нижнем Новгороде.

"Сегодня переломный день на европейской территории России, с завтрашнего дня и к выходным начнется настоящая весна в нашем нормальном понимании, то есть дневные температуры будут до плюс 20-22 градусов, дело пойдет на поправку", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что предстоящее лето не будет аномальным: "оно будет чуть теплее предыдущего, по крайней мере на европейской территории России". "В азиатской части, Сибири и на Дальнем Востоке температура воздуха летом будет в пределах нормы", - сообщил заместитель руководителя Росгидромета.

Температурные минимумы были зафиксированы этой весной в Москве. По словам Шумакова, в столице России в текущем году самое холодное 9 мая за весь период метеонаблюдений. "Судя по статистике, которую мы имеем, в последний раз такое было в Москве в 1890-х годах", - сказал Шумаков.

"Такого рода температурные аномалии всегда присутствуют, сейчас они все на виду в тех местах, где люди больше всего ждали хорошей погоды. Это связано со вторжением арктических воздушных масс, которые зашли на Европейскую территорию России. Такое случается, это обычный погодный процесс, но это аномалия, которая случается раз в 70-80 лет", - пояснил Шумаков.

По его словам, в других регионах России весна была "абсолютно нормальной с незначительными отклонениями в плюс и в минус, это не аномально". Между тем, как сообщали региональные отделения компании "Т Плюс" и метеоцентры, резкое похолодание в середине мая в ПФО привело к продлению отопительного сезона в Нижегородской области, Чувашии, Татарстане и Марий Эл. Также, по данным Министерства сельского хозяйства Крыма, в регионе из-за заморозков в апреле погибло более 20% урожая груш, яблок и черешни.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Живая Победа": история войны в лицах
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
"Бессмертный полк" прошел по всей России
Фото
5
Подростки из Сирии сдали в "Артеке" нормы ГТО и готовятся к восхождению в горы
8
В Палестине впервые прошла акция "Бессмертный полк"
25
От Пекина до Нью-Йорка: "Бессмертный полк" прошел по всему миру
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Клинцевич посчитал пустым заявление Киева об отказе от силового возвращения Донбасса
2
Эксперты предложили к 2020 году ввести санкции для ТВ за показ распития алкоголя
3
История отмены визового режима между ЕС и Украиной. Досье
4
В Москве вновь объявлено штормовое предупреждение
5
РФ готова предоставить стенограмму беседы Лаврова и Трампа
6
Японская принцесса Мако выйдет замуж за однокурсника и покинет императорскую семью
7
В России стартовали продажи Nokia 3310
Темы дня
Загрузка...
Реклама