Аксенов предложил провести следующее заседание группы "Россия - Исламский мир" в Крыму

ГРОЗНЫЙ, 17 мая. /ТАСС/. Глава Республики Крым Сергей Аксенов предложил провести следующее заседание группы стратегического видения "Россия - Исламский мир" в Крыму. Об этом он сообщил в ходе заседания группы в Грозном.

"Хочу пригласить наших коллег и обращаюсь к Рамзану Ахматовичу (Кадырову) и Рустаму Нургалиевичу (Минниханову, председателю группы) с возможностью провести рабочее заседание группы в Республике Крым - уже полноценном субъекте Российской Федерации. С большим уважением всегда готовы вас принять", - сказал Аксенов.

По его словам, Крым с древних времен является "перекрестком цивилизаций", местом пересечения и взаимодействия народов, культур и религий. "Сегодня благодаря личной поддержке президента РФ Владимира Путина в Симферополе наряду со строительством кафедрального собора в честь святого благоверного князя Александра Невского возводится одна из самых больших соборных мечетей в Европе. Она строится под патронатом нашего президента. Это символично", - добавил он.

Третье заседание группы стратегического видения "Россия - Исламский мир" впервые проходит в Грозном с 16 по 17 мая. Помимо Минниханова, в нем принимают участие главы республик Северного Кавказа, Башкирии, Крыма, а также представители почти трех десятков стран ближнего и дальнего зарубежья. После окончания форума участники отправятся в Казань на IX международный экономический саммит "Россия - Исламский мир: KazanSummit 2017", который пройдет 18-20 мая 2017.