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Кубань приобретет после финала WorldSkills 75% оборудования, использованного в турнире

Общество
17 мая, 15:58 UTC+3 КРАСНОДАР /Корр. ТАСС, Сергей Околов

Отмечается, что в колледжах и вузах зачастую используется более современное оборудование, чем то, что стоит на предприятиях

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КРАСНОДАР, 17 мая. /Корр. ТАСС Сергей Околов/. Краснодарский край по завершению финала V Национального чемпионата WorldSkills Russia в Краснодаре купит для образовательных учреждений до 75% оборудования, использовавшегося в турнире. Об этом сообщил в среду в рамках пленарного заседания первый замминистра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Константин Федоренко.

"Администрацией Краснодарского края и губернатором Краснодарского края было принято решение поддержать в рамках проведения этого чемпионата закупку оборудования. Более 75% оборудования на площадках уйдет в образовательные учреждения", - сказал замминистра.

Он отметил, что сейчас в колледжах и вузах зачастую используется более современное оборудование, чем то, что стоит на предприятиях. Это тоже создает определенные проблемы.

"Есть прецеденты, когда реальный сектор экономики не готов к тем специалистам, которые мы готовим по международным стандартам. Факты, которые обидны мне, но это есть - мы выпускаем специалистов, которые не востребованы экономикой, потому что в реальном секторе такого оборудования нет", - добавил Федоренко.

В этом году финал чемпионата, который завершится 19 мая, проходит по 113 компетенциям и определит лучших молодых профессионалов среди 1200 конкурсантов. Соревнующихся будут оценивать 1400 экспертов. Победители и призеры войдут в расширенный состав национальной сборной WorldSkills Russia, из которого впоследствии будут отобраны российские участники мировых чемпионатов по профмастерству WorldSkills Abu-Dhabi 2017 и WorldSkills Kazan 2019, а также европейского первенства EuroSkills, который пройдет в 2018 году в Будапеште.

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