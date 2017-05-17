Штрафы за незаконное оформление документов мигрантам могут вырасти

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила законопроект, увеличивающий административные штрафы за нарушение порядка оформления документов на право пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства в России. Об этом говорится в сообщении кабмина.

В настоящее время КоАП устанавливает административную ответственность за предоставление жилого помещения или транспортного средства либо оказание других услуг иностранному гражданину или лицу без гражданства, находящемуся в России с нарушением порядка или правил транзитного проезда через ее территорию. Речь, в частности, идет о предоставлении помощи мигрантам при оформлении разрешительных документов на пребывание в России.

Законопроект, разработанный МВД, увеличивает размеры административных штрафов, налагаемых на граждан - до 5 тыс. рублей (сейчас - до 4 тыс. рублей), на должностных лиц - до 50 тыс. рублей (сейчас - до 30 тыс. рублей), на юридических лиц - до 500 тыс. рублей (сейчас - до 300 тыс. рублей).

"Законопроект направлен на совершенствование законодательства в сфере противодействия незаконной миграции в целях обеспечения национальной безопасности Российской Федерации", - отмечается в материалах правительства.