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Штрафы за незаконное оформление документов мигрантам могут вырасти

Общество
17 мая, 16:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, мая. /ТАСС

Штраф, налагаемый на граждан, составит до 5 тыс. рублей, на должностных лиц - до 50 тыс. рублей, на юридических лиц - до 500 тыс. рублей

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МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила законопроект, увеличивающий административные штрафы за нарушение порядка оформления документов на право пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства в России. Об этом говорится в сообщении кабмина.

В настоящее время КоАП устанавливает административную ответственность за предоставление жилого помещения или транспортного средства либо оказание других услуг иностранному гражданину или лицу без гражданства, находящемуся в России с нарушением порядка или правил транзитного проезда через ее территорию. Речь, в частности, идет о предоставлении помощи мигрантам при оформлении разрешительных документов на пребывание в России.

Законопроект, разработанный МВД, увеличивает размеры административных штрафов, налагаемых на граждан - до 5 тыс. рублей (сейчас - до 4 тыс. рублей), на должностных лиц - до 50 тыс. рублей (сейчас - до 30 тыс. рублей), на юридических лиц - до 500 тыс. рублей (сейчас - до 300 тыс. рублей).

"Законопроект направлен на совершенствование законодательства в сфере противодействия незаконной миграции в целях обеспечения национальной безопасности Российской Федерации", - отмечается в материалах правительства.

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